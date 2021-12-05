Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 декабря 20:04
20:03
Происшествия
Прокатившего инспектора ДПС на капоте жителя Дагестана задержали правоохранители
20:02
Общество
Путин заявил, что вакцина «Спутник V» должна как можно быстрее получить сертификат ВОЗ
20:01
Общество
Добрый, классный мужик: актер Деревянко поделился историей знакомства с Рудинштейном
19:57
Общество
Владимир Путин напомнил об эффективности и безопасности вакцины «Спутник V»
19:55
Происшествия
Движение поездов на оранжевой ветке метро Москвы затруднено из-за человека на крыше вагона
19:54
Политика
Замглавы МИД Грушко счел абсурдными нападки на РФ из-за «несоблюдения» Минских соглашений
19:54
Экономика
Минтруд России скорректирует правила выплаты пенсий
19:53
Экономика
Стоимость природного газа может обвалиться в ближайшее время
19:50
Общество
Путин заявил о недопустимости ущемления в правах привитых российскими вакцинами
19:48
Происшествия
В Екатеринбурге женщина со сломанной ногой получила новый перелом в травмпункте
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Суд Бразилии запустил новое расследование против Болсонару

Весь мир
Суд Бразилии запустил новое расследование против Болсонару
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Бразилиа, 5 декабря. Верховный суд Бразилии начал расследование в отношении президента Жаира Болсонару после скандального заявления о возможной связи вакцин от COVID-19 с обнаружением у привитых СПИДа. Утверждение опровергли врачи и ученые.

Федеральный судья Верховного суда Александре де Мораес поручил главному прокурору страны Аугусто Арасу расследовать обвинения, выдвинутые в ходе проверки, проведенной сенатом Бразилии.

Болсонаро в эфире одного из телеканалов заявил, что «официальные отчеты правительства Великобритании показывают, что у полностью вакцинированных людей синдром приобретенного иммунодефицита развивается гораздо быстрее, чем ожидалось». Через несколько дней Facebook и Instagram удалили видео, заявив, что оно нарушает их правила. Президент, в свою очередь, сказал, что просто цитировал статью в журнале Exame и не делал никаких заявлений.

Страна занимает второе место в мире по смертности от COVID-19. С начала пандемии погибли более 615 тыс. человек, заражены оказались 22,1 млн человек.

В конце октября сенат Бразилии поддержал обвинения против президента Болсонару. Доклад комиссии, контролируемой оппозицией, призывает возбудить судебное дело против главы государства по обвинению в совершении девяти преступлений, связанных с управлением страной в период пандемии коронавируса, включая шарлатанство, несоблюдение санитарных мер, должностные правонарушения и преступления против человечности.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Суд Бразилии запустил новое расследование против Болсонару
бразилия пандемия болсонару
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать