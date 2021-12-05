Суд Бразилии запустил новое расследование против Болсонару

Бразилиа, 5 декабря. Верховный суд Бразилии начал расследование в отношении президента Жаира Болсонару после скандального заявления о возможной связи вакцин от COVID-19 с обнаружением у привитых СПИДа. Утверждение опровергли врачи и ученые.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se enfrenta a una posible investigación por sus comentarios que asocian las vacunas COVID-19 con el sida. https://t.co/04LIOY2g3z — el Nuevo Herald (@elnuevoherald) December 4, 2021

Федеральный судья Верховного суда Александре де Мораес поручил главному прокурору страны Аугусто Арасу расследовать обвинения, выдвинутые в ходе проверки, проведенной сенатом Бразилии.

Болсонаро в эфире одного из телеканалов заявил, что «официальные отчеты правительства Великобритании показывают, что у полностью вакцинированных людей синдром приобретенного иммунодефицита развивается гораздо быстрее, чем ожидалось». Через несколько дней Facebook и Instagram удалили видео, заявив, что оно нарушает их правила. Президент, в свою очередь, сказал, что просто цитировал статью в журнале Exame и не делал никаких заявлений.

Страна занимает второе место в мире по смертности от COVID-19. С начала пандемии погибли более 615 тыс. человек, заражены оказались 22,1 млн человек.

В конце октября сенат Бразилии поддержал обвинения против президента Болсонару. Доклад комиссии, контролируемой оппозицией, призывает возбудить судебное дело против главы государства по обвинению в совершении девяти преступлений, связанных с управлением страной в период пандемии коронавируса, включая шарлатанство, несоблюдение санитарных мер, должностные правонарушения и преступления против человечности.