Алжир реформирует промышленный сектор для восстановления экономики

Алжир, 5 декабря. Президент Абдельмаджид Теббун на церемонии открытия Национальной конференции по восстановлению промышленности анонсировал новые реформы в стране, которые простимулируют производство, чем восстановят национальную экономику.

«Пришло время создать сектор, основанный на последовательной и прочной базе, служащий государственным интересам, который станет одним из столпов всеобъемлющего и устойчивого развития», — сказал Теббун.

Конференцию под названием «Вместе принять вызов» организовали, чтобы сформировать стратегическое видение будущего промышленности, необходимое для экономического возрождения Алжира.

Национальный производственный сектор в застое, поскольку дает всего лишь 5% валового внутреннего продукта, продолжил президент. Главная задача правительства — как можно скорее увеличить вклад в ВВП до 15%.

Международный валютный фонд отмечал, что Алжир не использовал все возможные источники роста, поэтому не создал новые рабочие места. Однако сначала требуется глубокая трансформация экономики.

Ранее правительство АНДР инвестировало 3 млрд долларов в проект по добыче фосфатов на востоке государства. В ноябре североафриканская страна объявила о готовности удовлетворить европейский спрос на сжиженный природный газ.