Китайская Evergrande готовится к реструктуризации долга в 300 млрд долларов

Пекин, 5 декабря. Китайский застройщик Evergrande планирует активно взаимодействовать с офшорными кредиторами по вопросу реструктуризации долга на сумму около 300 млрд долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на биржевую декларацию компании.

Как отмечает агентство, планы девелопера свидетельствуют о невозможности выплатить долги в течение периода отсрочки, который завершается 6 декабря. Задолженность по процентам долларовых облигаций составляет 82,5 млн долларов.

Evergrande ранее получил требование об исполнении гарантийных обязательств на 260 млн долларов по векселю совместного предприятия Jumbo Fortune Enterprises. Однако застройщик не может его выполнить.

В ноябре Evergrande был вынужден продать два самолета для погашения долга. Речь идет о бизнес-джетах Gulfstream, продажа которых принесла компании 50 млн долларов.