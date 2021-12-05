Боевые знамена оборонявших Москву в годы войны частей передали в Западный военный округ

Москва, 5 декабря. Боевые знамена 12 воинских частей, которые обороняли Москву от захватчиков зимой 1941 года, передали в Западный военный округ (ЗВО).

В сообщении ТАСС говорится, что торжественная церемония проходила на Соборной площади Главного храма ВС РФ в подмосковной Кубинке под руководством заместителя министра обороны РФ полковника Геннадия Жидко. Он отметил, что на месте, где состоялось мероприятие, в 41-м году держали оборону и перешли в наступление бойцы и офицеры 5-й и 33-й армий.

«В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации мы торжественно передаем 12 исторических боевых знамен соединений и воинских частей, участвовавших в разгроме немецких полчищ, в субъекты РФ, расположенные на территории Западного военного округа», — заявил замминистра.

Он добавил, что работа по передаче исторических боевых знамен продолжится. По его словам, в 2022 году эти реликвии будут переданы представителям стран СНГ и стран антигитлеровской коалиции.

Ранее сообщалось, что боевое знамя 59-й гвардейской стрелковой дивизии передали Краснодарскому краю. Соответствующее распоряжение сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.