СК РФ проверит творчество Noize MC и Oxxxymiron

Москва, 5 декабря. Творчество музыкантов Noize MC и Oxxxymiron будет проверено по заявлению граждан. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению изучить доводы, изложенные в обращении «группы патриотов».

«Главу СК просят проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров)», — подчеркнули в СК.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко заявляла, что рэпер Oxxxymiron не входит в список артистов, рискующих оказаться в суде из-за пропаганды наркотиков.