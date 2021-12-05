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СК РФ проверит творчество Noize MC и Oxxxymiron

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 18:28
Общество
СК РФ проверит творчество Noize MC и Oxxxymiron
Prt Scr youtube.com  /  Noize MC

Москва, 5 декабря. Творчество музыкантов Noize MC и Oxxxymiron будет проверено по заявлению граждан. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению изучить доводы, изложенные в обращении «группы патриотов».

«Главу СК просят проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров)», — подчеркнули в СК.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко заявляла, что рэпер Oxxxymiron не входит в список артистов, рискующих оказаться в суде из-за пропаганды наркотиков. 

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Все новости / Общество / СК РФ проверит творчество Noize MC и Oxxxymiron
музыка ск рф oxxxymiron
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