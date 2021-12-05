Политолог Корнейчук раскусил пророссийскую уловку Байдена с угрозой войны на Украине

Вашингтон, 5 декабря. Нагнетая истерию вокруг угрозы вторжения на Украину, администрация Байдена прилежно выполняет условия договоренностей, достигнутых ранее с Россией.

Хитрый план американского президента, вернее тех, кто за ним стоит, заключается в том, чтобы утихомирить многочисленных оппонентов внутри страны, обвиняющих его в недостаточной жесткости по отношению к России, и обеспечить своевременную сертификацию и запуск «Северного потока — 2». Процесс введения в эксплуатацию российского газопровода сдвинется с мертвой точки (причем стремительно) сразу же после переговоров президентов РФ и США. А на возмущение русофобов в Конгрессе Байден ответит тем, что он спас Европу и Соединенные Штаты от сокрушительной войны.

Замысел Белого дома с угрозой вторжения войск РФ на Украину в прямом эфире телеканала «НАШ» раскусил украинский политолог Дмитрий Корнейчук, назвав нехитрую на самом деле схему США самой настоящей пророссийской уловкой. Дело в том, что во всей этой истории с войной и вторжением Байден защищает в первую очередь интересы России.

Федеральное агентство новостей /

«Мы должны разобраться в происходящем на высшем геополитическом уровне, чтобы понять, что происходит внизу — у нас. Есть договоренности между Россией и США, частично перешедшие Байдену еще от Трампа и подтвержденные на саммите в Женеве. Одна из таких договоренностей — Байден никак не мешает достроить и запустить «Северный поток — 2». Вообще согласован целый пакет таких договоренностей, где Украина явно не фигурирует как ключевой вопрос. Но Байдену нужно как-то объяснить обществу, воспитанному в русофобии, и русофобской части Конгресса, почему он ничего не делает для предотвращения запуска «СП-2». Вот в Белом доме и придумали эту простейшую схему с угрозой войны на Украине. В реальности это чистейшая пророссийская уловка Байдена. Когда газопровод будет запущен и в Джо полетят камни, в том числе и из Украины, он заявит: «Вы обнаглели? Я же вас спас от нападения РФ». Все расписано как по нотам», — заверил зрителей Корнейчук.

Он добавил, что все эти крики о вторжении России тут же прекратятся после переговоров президентов РФ и США. И через несколько дней после этого будет сертифицирован и запущен «Северный поток — 2». Немецкие СМИ, кстати, не зря так активно участвуют в том же спектакле. Ведь Берлину тоже позарез нужно запустить, наконец, газопровод. После беседы с российским коллегой хозяин Белого дома провозгласит, что он обо всем договорился и «героически» спас Украину, а заодно и Европу от войны. В свою очередь российский президент заявит, что США пошли на попятный, никаких баз НАТО на Украине не будет, как и поставок новейшего вооружения. И это будет чистая правда. Украина же, по словам эксперта, в этой многоходовке играет роль безвольного статиста, который нужен для отвлечения внимания. Ее дальнейшая судьба давно решена и очень скоро она вернется в зону влияния России.

Ранее украинцы неожиданно отреагировали на заявление своего министра обороны о волне беженцев в Европу после вооруженного вторжения на Украину.