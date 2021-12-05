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Тренер Тарасова назвала блогера Даню Милохина «забавным парнем»
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Тренер Тарасова назвала блогера Даню Милохина «забавным парнем»

Шоу-бизнес
Тренер Тарасова назвала блогера Даню Милохина «забавным парнем»
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 5 декабря. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что считает «забавного парня» Даню Милохина своим фаворитом в проекте «Ледниковый период».

Тарасова из выпуска в выпуск в восторге от номеров пары Евгении Медведевой и Дани Милохина на шоу «Ледниковый период». По мнению авторитетного тренера, TikTok-блогер быстро развивает свое спортивное мастерство, особенно после инцидента с падением Медведевой по его вине в первом выпуске проекта.

«Даня Милохин — мой фаворит? Да! Он забавный парень. Мне он сразу понравился. Пойти в спорт, а не в шоу-бизнес? Я думаю, что ему трудно было определиться. Он же парень из детского дома. Хорошо, что он куда-то пошел», — заявила экс-фигуристка в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Легендарный тренер всю свою жизнь посвятила фигурному катанию. Тарасова работала с олимпийскими чемпионами, тренировала как в США, так и в России, но не смогла открыть свою собственную школу. Она называет это упущение одним из самых болезненных в ее жизни и отмечает, что уже не время создавать что-то новое.

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ледниковый период тарасова Милохин
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