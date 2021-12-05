Депутат Шеремет указал на безрассудство отказавшегося соблюдать «красные линии» Байдена

Симферополь, 5 декабря. Решение американского лидера Джо Байдена не соблюдать «красные линии» в международных отношениях показывает его безрассудство. Соответствующее заявление сделал депутат Госдумы Российской Федерации от крымского региона Михаил Шеремет.

По словам Шеремета, Байден повел себя в данном случае как недальновидный политик. Ему стоит помнить о том, что за «красными линиями» может последовать «черная полоса», подчеркнул депутат в ходе беседы с РИА Новости. Однако она никому не нужна, считает член комитета Государственной думы по энергетике.

«Байден демонстрирует безрассудный и наплевательский подход к международным отношениям, показывая пренебрежительное отношение к интересам других стран и миру на нашей земле», — выразил свое мнение Шеремет.

Американским властям, по мнению депутата, не привыкать «сеять смуту и раздор». Однако у российских границ им это не позволят, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не принимает ничьи «красные линии» в качестве основания для формирования внешней политики своего государства. Его за это осудил в ходе разговора с ФАН председатель Объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов.