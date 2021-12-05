Летчик НАТО расплакался после встречи с российским Су-30 над Балтийским морем

Москва, 5 декабря. Военнослужащих НАТО приводят в ужас маневры российских самолетов, которые нередко поднимаются в небо для перехвата иностранных боевых единиц.

В публикации РЕН ТВ говорится, что в июне текущего года одному из летчиков итальянских ВВС после встречи с российским Су-30СМ понадобилась помощь психолога. Пилот с позывным «Фалько» заявил, что его боевая машина была перехвачена истребителем российских ВКС при патрулировании над Балтийским морем.

По словам мужчины, российский пилот выполнял опасные маневры. Кроме того, с помощью средств радиоэлектронной борьбы Су-30 якобы вывел из строя часть систем истребителя F-35, которым управлял итальянец.

«Я был на пределе. Страх настолько сковал меня, что достиг даже кончиков пальцев на ногах. Я понимал, что русский пилот проверяет мои возможности и возможности моего самолета, навязывая ближний бой. При мысли об этом у меня непроизвольно стали выделяться слезы», — сообщил он.

После возвращения на базу штатный психолог диагностировал у него нервный срыв, поэтому пилота отстранили от полетов и отправили домой. Отмечается, что это далеко не первый случай, когда военнослужащий НАТО расплакался при виде российского истребителя в небе.

Ранее сообщалось, что НАТО напугали боевые возможности российских беспилотных боевых комплексов «Уран-9». Западные военные даже решили провести учения в рамках подготовки к роботизированной войне с Россией.