Гусь до крови ущипнул Даву за нос

Москва, 5 декабря. Блогер Давид Манукян, более известный как Дава, принял участие в шоу «Фактор страха» на НТВ, чтобы встретиться со своими фобиями и побороть их. В одном из испытаний на него напал дикий гусь.

Манукян, телеведущая Елена Спиридонова, дрессировщик Аскольд Запашный, певица Мария Гончарук, актер Денис Никифоров и певица Ксения Новикова стали участниками нового выпуска телешоу. В одном из заданий нужно было съесть маршмеллоу, на котором сидели кузнечики и прочие беспозвоночные. Блогеру удалось одержать победу в этом испытании.

«Цыпочки, идите ко мне! Нашел уже там общий язык, приболтал, снял и ушел», — поделился 28-летний блогер о том, как справился с испытанием.

Даве также предстояло зайти в загон с дикими гусями, чтобы снять стикеры с их шей. В конце задания он слишком близко нагнулся к гусю, который ущипнул его за нос до крови. В финальном испытании Манукяну и Спиридоновой нужно было вылезти из автомобиля, который висел на высоте 15 метров, достать ключи и флажок, а после снова забраться в машину. Блогер выиграл 250 тысяч рублей, которые перевел в фонд помощи детям, основанный актером Константином Хабенским.

Ранее ведущий шоу «Дом-2» сдержал давнее обещание и купил дом для мамы. Радостной новостью Дава поделился с подписчиками в соцсети Instagram.