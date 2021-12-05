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Гусь до крови ущипнул Даву за нос

Шоу-бизнес
Гусь до крови ущипнул Даву за нос
instagram.com  /  @dava_m

Москва, 5 декабря. Блогер Давид Манукян, более известный как Дава, принял участие в шоу «Фактор страха» на НТВ, чтобы встретиться со своими фобиями и побороть их. В одном из испытаний на него напал дикий гусь.

Манукян, телеведущая Елена Спиридонова, дрессировщик Аскольд Запашный, певица Мария Гончарук, актер Денис Никифоров и певица Ксения Новикова стали участниками нового выпуска телешоу. В одном из заданий нужно было съесть маршмеллоу, на котором сидели кузнечики и прочие беспозвоночные. Блогеру удалось одержать победу в этом испытании.

«Цыпочки, идите ко мне! Нашел уже там общий язык, приболтал, снял и ушел», — поделился 28-летний блогер о том, как справился с испытанием.

Даве также предстояло зайти в загон с дикими гусями, чтобы снять стикеры с их шей. В конце задания он слишком близко нагнулся к гусю, который ущипнул его за нос до крови. В финальном испытании Манукяну и Спиридоновой нужно было вылезти из автомобиля, который висел на высоте 15 метров, достать ключи и флажок, а после снова забраться в машину. Блогер выиграл 250 тысяч рублей, которые перевел в фонд помощи детям, основанный актером Константином Хабенским.

Ранее ведущий шоу «Дом-2» сдержал давнее обещание и купил дом для мамы. Радостной новостью Дава поделился с подписчиками в соцсети Instagram.

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Все новости / Шоу-бизнес / Гусь до крови ущипнул Даву за нос
шоу дава фактор страха
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