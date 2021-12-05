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Тренер по фигурному катанию Тарасова рассказала, почему не простит Башарова

Шоу-бизнес
Тренер по фигурному катанию Тарасова рассказала, почему не простит Башарова
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 5 декабря. Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала ведущей телешоу «Секрет на миллион» Лере Кудрявцевой, почему больше не разговаривает с актером Маратом Башаровым.

По словам Тарасовой, она не хочет общаться с Башаровым из-за отсутствия поводов и времени. Она иронично поинтересовалась, бросил актер пить или нет. Кудрявцева в ответ спросила, сможет ли тренер простить артиста, попавшего в центр скандала из-за сообщений об избиении жены.

«Человек, который пьет, пить не перестанет. Какое у пьющего человека может быть прощение? Это же неадекватный человек», — ответила заслуженный тренер СССР.

Тарасова призналась, что не может терпеть в окружающих такие качества, как хамство, жадность и алчность.

Ранее Тарасова призналась, что жалеет о несостоявшемся материнстве. Она заявила, что хотела бы воспитывать девочку, так как с ней «веселее завязывать банты». Тренер трижды выходила замуж и каждого супруга называла замечательным человеком.

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Все новости / Шоу-бизнес / Тренер по фигурному катанию Тарасова рассказала, почему не простит Башарова
тарасова башаров секрет на миллион
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