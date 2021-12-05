Советские грузовики пользуются спросом у жителей Кубы

, 5 декабря. Собственное автомобильное производство на Кубе не развито, поэтому основу автопарка там составляет советский и американский транспорт.

По дорогам кубинских поселений ездят ЗиЛы, которые там прозвали «бегемотами». Популярностью также пользуются КрАЗы — на них перевозят табак и прочие грузы. Из легковых машин до сих пор актуальна Lada, «Волга» и «Москвич» 1970-1980-х годов.

В качестве экскурсионного авто зачастую используется ЗИЛ-131. На нем возят туристов на экскурсии, машина вмещает до 20 человек. Кубинцы поддерживают советский коммерческий транспорт в надлежащем состоянии, меняя отработавшие агрегаты.

Редкая модификация «Москвича» серии 400-420 К появилась в прошлом месяце в продаже на рынке Петербурга. Модель в отличном состоянии предложили приобрести за 5,9 млн рублей.