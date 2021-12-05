Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 декабря 18:33
18:32
Экономика
Китайская Evergrande готовится к реструктуризации долга в 300 млрд долларов
18:31
Происшествия
Пенсионерка пострадала при пожаре в доме на улице Юбилейной в Рязани
18:30
Происшествия
Уголовное дело завели после гибели двоих детей на пожаре в Красноярском крае
18:30
Происшествия
ТЦ «Облака» в Энгельсе эвакуировали из-за подозрительного пакета
18:25
Армия
Боевые знамена оборонявших Москву в годы войны частей передали в Западный военный округ
18:25
Происшествия
Маленький мальчик провалился под лед на реке в Кирово-Чепецке
18:24
Общество
СК РФ проверит творчество Noize MC и Oxxxymiron
18:24
Политика
Политолог Корнейчук раскусил пророссийскую уловку Байдена с угрозой войны на Украине
18:19
Происшествия
Пожар в частном доме под Красноярском унес жизни двоих детей
18:14
Шоу-бизнес
Тренер Тарасова назвала блогера Даню Милохина «забавным парнем»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Австралия оказалась самой пьющей страной в мире

Общество
Австралия оказалась самой пьющей страной в мире
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Канберра, 5 декабря. Глобальное исследование по наркотикам и алкоголю показало, что самой пьющей страной в мире является Австралия. Второе место рейтинга заняла Дания, третье — Финляндия.

Согласно результатам исследования, за 2021 год жители Австралии напивались в среднем 27 раз. Это вдвое превышает средний мировой показатель, который равен 15. Кроме того, проведенный опрос показал, что граждане этой страны наполняют бокал пивом, вином или другой выпивкой в ​​среднем два дня в неделю.

Замкнули пятерку рейтинга жители Великобритании и США, расположившись на четвертой и пятой строчке соответственно. Однако по частоте выпиваемого алкоголя среди стран лидирует Финляндия. Количество дней за год, когда граждане этой страны употребляли спиртные напитки, равняется не менее 132.

Диетолог Клэр Барнс ранее поделилась простыми способами борьбы с похмельем. Во время застолья она рекомендовала пить больше воды.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Австралия оказалась самой пьющей страной в мире
алкоголь австралия финляндия дания исследование
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать