Австралия оказалась самой пьющей страной в мире

Канберра, 5 декабря. Глобальное исследование по наркотикам и алкоголю показало, что самой пьющей страной в мире является Австралия. Второе место рейтинга заняла Дания, третье — Финляндия.

Согласно результатам исследования, за 2021 год жители Австралии напивались в среднем 27 раз. Это вдвое превышает средний мировой показатель, который равен 15. Кроме того, проведенный опрос показал, что граждане этой страны наполняют бокал пивом, вином или другой выпивкой в ​​среднем два дня в неделю.

Замкнули пятерку рейтинга жители Великобритании и США, расположившись на четвертой и пятой строчке соответственно. Однако по частоте выпиваемого алкоголя среди стран лидирует Финляндия. Количество дней за год, когда граждане этой страны употребляли спиртные напитки, равняется не менее 132.

Диетолог Клэр Барнс ранее поделилась простыми способами борьбы с похмельем. Во время застолья она рекомендовала пить больше воды.