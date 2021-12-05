Назарбаев заявил о перепалке Горбачева и Ельцина после подписания Беловежских соглашений

Нур-Султан, 5 декабря. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и первый президент Российской Федерации Борис Ельцин поссорились после подписания Беловежских соглашений. Об этом рассказал бывший лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев.

По словам Назарбаева, последний Генеральный секретарь ЦК КПСС заявил Ельцину о том, что он все еще является президентом СССР. Экс-глава российского государства, в свою очередь, ответил ему утвердительно, но до этого Ельцин какое-то время ходил и обдумывал свою реплику, отметил экс-лидер Казахстана. Соответствующее заявление он сделал в фильме Наили Аскер-заде «30 лет без Союза», вышедшем на телеканале «Россия-1».

«Потом началась перепалка, ругань, на высоких тонах», — сделал неожиданное заявление о ссоре между Горбачевым и Ельциным после подписания Беловежских соглашений Назарбаев.

Следует напомнить, что в декабре 2021 года исполнится 30 лет со дня официального распада Советского Союза.

Ранее сообщалось, что люди в СССР были готовы к тому, что Советский Союз распадется. Соответствующее признание сделал экс-президент Украины Леонид Кравчук.