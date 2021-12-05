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Продажи французского шампанского в 2021 году установят рекорд

Экономика
Продажи французского шампанского в 2021 году установят рекорд
pixabay.com/PD

Париж, 5 декабря. Объем продаж шампанского в 2021 году будет рекордным и составит 315 млн бутылок или 5,5 млрд евро в денежном выражении, рассказал сопрезидент французского Шампанского комитета и глава Союза производителей шампанского Жан-Мари Барилье.

Он напомнил, что предыдущий рекорд был поставлен в 2019 году. По его словам, высокие показатели этого года связаны с открытием ресторанов и кафе, а также ростом розничного спроса на шампанское.

Однако, как полагает Барилье, дальнейшие перспективы рынка могут быть менее позитивные. Среди причин он выделил распространение нового штамма коронавируса и плохой урожай.

Министерство финансов РФ ранее предложило увеличить минимальную розничную цену на крепкий алкоголь с 1 января следующего года. Согласно проекту приказа, среди прочих напитком может вырасти стоимость игристых вин. Целью повышения цен является борьба с контрафактной продукцией.

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Все новости / Экономика / Продажи французского шампанского в 2021 году установят рекорд
алкоголь франция шампанское торговля
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