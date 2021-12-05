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Депутаты Госдумы призвали сделать 31 декабря выходным днем в России

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 18:12
Общество
Депутаты Госдумы призвали сделать 31 декабря выходным днем в России
pexels.com

Москва, 5 декабря. Члены комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин и Светлана Бессараб предложили сделать 31 декабря выходным днем на постоянной основе. Для этого могут быть перенесены другие выходные.

Алехин подчеркнул, что 31 декабря многие российские компании работают только до обеда, после чего готовятся к проведению корпоратива. По этой причине этот день следует сделать выходным на постоянной основе, считает он. В свою очередь депутат Светлана Бессараб отметила, что если 31 декабря станет постоянным выходным, то придется переносить выходные дни, предназначенные для других праздников.

«Нужно быть готовыми к тому, что может какой-то весенний праздник подвинем. Например, первомайские длительные выходные», — заявила она в беседе с информационным агентством URA.Ru.

Правительство России ранее утвердило 31 декабря 2021 года выходным днем. Это связано с тем, что 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Согласно тексту документа, выходным также станет 5 декабря.

Как сообщалось ранее, почти половина жителей России считает, что выходных должно быть больше. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса HeadHunter.

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