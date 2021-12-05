Главные новости дня: 5 декабря

ФАН публикует дайджест событий 5 декабря.

Умер создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн

Создатель «Кинотавра», продюсер Марк Рудинштейн скончался на 76-м году жизни. Информацию о смерти артиста подтвердила его супруга. Ранее он был госпитализирован в Москве с сердечным приступом, а позже впал в кому. Марк Рудинштейн был заслуженным работником культуры России.

Global Look Press / Павел Кашаев / Global Look Press

Четыре человека пострадали и один погиб при обрушении здания комбината в Туве

Обрушение перекрытия на комбинате в городе Ак-Довурак унесло жизнь работника. Одно из перекрытий, находящихся в здании асбестового комбината, обрушилось прямо на людей. В результате происшествия еще четыре человека получили травмы разной степени тяжести.

Двух пропавших на Кипре туристок из России нашли мертвыми

На Кипре обнаружили тела двух россиянок, пропавших 17 ноября. Сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких подозреваемых, которые могут быть причастны к их убийству. Сейчас по делу девушек под стражей находится 32-летний гражданин Сирии. Он признался в убийстве гражданок РФ и сообщил, что закопал их тела в саду дома в горной деревне Мониатис в провинции Лимасол.

Более десяти человек погибли при извержении вулкана Семеру в Индонезии

По меньшей мере 13 человек погибли при извержении вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии. В результате катаклизма пепел накрыл близлежащие населенные пункты в провинции Восточная Ява. Сотни людей вынуждены были поспешно покинуть свои жилища. Всего из опасной зоны эвакуированы 902 человека, 10 из них спасены с подножия извергающегося вулкана.

wikipedia.org / Tkx/CC BY-SA 3.0

Ушел из жизни российский актер и каскадер Игорь Афонин

Актер кино и телевидения, а также известный каскадер Игорь Афонин скончался на 61-м году жизни. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность. Он принял участие в съемках таких кинолент, как «День полнолуния», «Охота», «Новогодняя история», «Боец», «Боец. Рождение легенды» и многих других.

Глава ДНР Пушилин заявил о готовности Киева к возобновлению боевых действий в Донбассе

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассматривает перспективу возобновления военных действий со стороны Киева как реальную угрозу. По его словам, заявления о начале полномасштабного наступления ВСУ в Донбассе постоянно слышны со стороны украинских властей и их западных партнеров.

НА "Харьков" / Александр Енотов

Замглавы Солнечногорска Александра Квасникова задержали по подозрению во взяточничестве

Правоохранители задержали первого заместителя главы городского округа Солнечногорск Александра Квасникова. По предварительным данным, его заподозрили во взяточничестве. Силовики нагрянули в здание администрации, Квасникова увезли с рабочего места.

Россиянке Сапеге грозит до шести лет тюрьмы в Белоруссии по статье о разжигании ненависти

Гражданке РФ Софье Сапеге предъявили обвинение по статье о разжигании ненависти, ей грозит шесть лет тюрьмы. Адвокат Антон Гашинский рассказал, что девушку могут перевести в РФ после вынесения приговора суда. Президент Белоруссии Александр Лукашенко может помиловать Сапегу, ее обвинили в администрировании признанного в стране экстремистским Telegram-канала «Черная книга Беларуси», где публиковались личные данные сотрудников полиции.

Белый дом: переговоры между Путиным и Байденом по видеосвязи состоятся 7 декабря

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин пообщаются по видеосвязи 7 декабря. Об этом информирует Белый дом. Президенты затронут ряд двусторонних вопросов. В том числе речь будет идти о стратегической стабильности, сфере киберпространства и региональных вопросах.

kremlin.ru / Администрация президента России

Bloomberg: Лавров поспорил с Блинкеном из-за Украины

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели напряженный диалог об Украине во время встречи в Стокгольме. Bloomberg со ссылкой на неназванных очевидцев дискуссии сообщает, что к этому привело обсуждение ответных мер Запада в случае «российской агрессии» на Украине и размещения рядом войск РФ.