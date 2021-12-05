Россия нарастила число предприятий на территории Узбекистана в 2021 году

Ташкент, 5 декабря. Число российских предприятий, работающих в Узбекистане, с начала 2021 года увеличилось на 2335 единиц, следует из данных Госкомстата.

Речь идет о компаниях с российским капиталом. По этому показателю Россия занимает первое место среди всех стран и опережает Китай с Турцией.

В конце ноября Ташкент посетила бизнес-делегация из РФ, состоящая из представителей 12 станкостроительных компаний. Гости узбекской столицы отметили хорошее отношение местных партнеров к российской техники. По итогам переговоров стороны договорились создать на базе НГМК совместное предприятие по производству металлообрабатывающего оборудования.

Москва и Ташкент ранее подписали 18 документов по итогам переговоров президентов РФ и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева. Встреча состоялась в Кремле. Российский лидер поздравил своего коллегу с победой на выборах и посоветовал ему уверенно двигаться вперед.