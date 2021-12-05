Владимир Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний»

Москва, 5 декабря. Президент России Владимир Путин в этом году присоединился к благотворительной акции «Елка желаний», в рамках которой исполняются детские мечты.

Отмечается, что за время существования акции было исполнено 21 450 желаний юных россиян. А в этом году только за 2 и 3 декабря было собрано для исполнения более 7 тыс. желаний с елки на форуме «Мы вместе».

Глава государства в дистанционном формате снял с елки новогодние просьбы трех детей. Открытки, на которых написаны мечты, Путину помог выбрать мальчик Егор в рамках церемонии вручения премии «Мы вместе».

Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний» официально стартовала с 15 ноября. Об этом заявил руководитель проекта «Мечтай со мной» Тимур Сафин.