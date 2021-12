Сенат США не принял оборонный бюджет из-за уйгуров и «Северного потока — 2»

Вашингтон, 5 декабря. Принятие Закона о разрешении на национальную оборону (NDAA) застопорилось в Конгрессе США из-за разногласий по поводу санкций против «Северного потока — 2» и Китая. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

An annual defense-policy bill that this year includes pay raises for troops and money for military construction, ships and aircraft is bogged down in the Senate https://t.co/Fr20cCwolz