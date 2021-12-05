Сенат США не принял оборонный бюджет из-за уйгуров и «Северного потока — 2»

Вашингтон, 5 декабря. Принятие Закона о разрешении на национальную оборону (NDAA) застопорилось в Конгрессе США из-за разногласий по поводу санкций против «Северного потока — 2» и Китая. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

An annual defense-policy bill that this year includes pay raises for troops and money for military construction, ships and aircraft is bogged down in the Senate https://t.co/Fr20cCwolz — The Wall Street Journal (@WSJ) December 4, 2021

Принятие проекта стоимостью 770 млрд долларов застопорилось из-за споров по нескольким вопросам. Ход проекта заблокировали республиканцы по причине того, что в документ не были включены поправки, предусматривающие введение санкций против «Северного потока — 2». Затем главным препятствием стало требование сенатора от Флориды Марко Рубио добавить в NDAA пункт о предотвращении принудительного труда уйгуров. Этот закон направлен на то, чтобы подобная продукция не попадала на рынок США. В июле он был единогласно принят сенатом, но не прошел в Палате представителей. Демократы отвергли предложение, потому что противоречит первой статье Конституции, так как законы, имеющие отношение к повышению доходов, должны исходить из Палаты представителей.

«Очень жаль, что ошибочное требование единственного сенатора-республиканца препятствует внесению этого важного закона в поддержку нашей национальной безопасности в сенат», — заявил лидер сенатского большинства Чак Шумер.

Рубио же, в свою очередь, сказал, что не видит «никаких проблем» в прохождении поправок и запрет связан с интересами корпораций.

«Проблема в том, что они не хотят это сдавать. Белый дом против этого, Джон Керри против, и крупные американские корпорации против этого, потому что они зарабатывают много денег на бесплатной рабочей силе из провинции Синьцзян», — сказал сенатор.

По данным WSJ, штабы комитетов Палаты представителей и сената уже разрабатывали компромиссный NDAA, который может пройти обе палаты, и он близок к завершению.

Закон о разрешении на национальную оборону охватывает 2022 финансовый год и содержит меры по модернизации ядерного оружия и противоракетной обороны, сдерживанию Китая и России, усилению кибербезопасности и такие пункты, как увеличение выплат военнослужащим и борьба с насилием в армии.