Певица Бритни Спирс с размахом отметила день рождения в частном самолете

Вашингтон, 5 декабря. Американская поп-певица Бритни Спирс с размахом отметила свой первый день рождения после освобождения от опеки отца.

Артистка заказала частный самолет, пригласила близких друзей и возлюбленного Сэма Асгари, чтобы отпраздновать день рождения в Мексике. Кадрами со знаменательной вечеринки Спирс поделилась на своей личной странице в Instagram.

instagram.com / @britneyspears

Певица не удержалась и еще во время перелета разрезала праздничный торт со своими инициалами. Однако от алкоголя звезда отказалась, в отличие от остальных в самолете, для которых дорогое шампанское лилось рекой. В финале праздника возлюбленный и жених знаменитости Асгари удивил именинницу фейерверком.

В ноябре суд Лос-Анджелеса вынес официальное решение об отмене опекунства над певицей. Отец звезды Джейми Спирс 13 лет полностью контролировал жизнь своей дочери — начиная от романтических отношений, заканчивая финансами. Вокалистка на заседании суда не присутствовала, но прокомментировала радостные новости в личном блоге. День отмены опекунства она назвала лучшим в своей жизни.

Дело об опеке приняло новый оборот еще летом 2021 года. Тогда в Сеть попала аудиозапись, на которой Спирс умоляет о помощи. По словам певицы, отец шантажировал ее детьми, а также превратил ее жизнь в «тюрьму».