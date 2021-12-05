Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 декабря 18:32
18:31
Происшествия
Пенсионерка пострадала при пожаре в доме на улице Юбилейной в Рязани
18:30
Происшествия
Уголовное дело завели после гибели двоих детей на пожаре в Красноярском крае
18:30
Происшествия
ТЦ «Облака» в Энгельсе эвакуировали из-за подозрительного пакета
18:25
Армия
Боевые знамена оборонявших Москву в годы войны частей передали в Западный военный округ
18:25
Происшествия
Маленький мальчик провалился под лед на реке в Кирово-Чепецке
18:24
Общество
СК РФ проверит творчество Noize MC и Oxxxymiron
18:24
Политика
Политолог Корнейчук раскусил пророссийскую уловку Байдена с угрозой войны на Украине
18:19
Происшествия
Пожар в частном доме под Красноярском унес жизни двоих детей
18:14
Шоу-бизнес
Тренер Тарасова назвала блогера Даню Милохина «забавным парнем»
18:14
Политика
Депутат Шеремет указал на безрассудство отказавшегося соблюдать «красные линии» Байдена
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Певица Бритни Спирс с размахом отметила день рождения в частном самолете

Шоу-бизнес
Певица Бритни Спирс с размахом отметила день рождения в частном самолете
кадр из фильма «Перекрестки»

Вашингтон, 5 декабря. Американская поп-певица Бритни Спирс с размахом отметила свой первый день рождения после освобождения от опеки отца.

Артистка заказала частный самолет, пригласила близких друзей и возлюбленного Сэма Асгари, чтобы отпраздновать день рождения в Мексике. Кадрами со знаменательной вечеринки Спирс поделилась на своей личной странице в Instagram.

Певица Бритни Спирс с размахом отметила день рождения в частном самолете
instagram.com / @britneyspears

Певица не удержалась и еще во время перелета разрезала праздничный торт со своими инициалами. Однако от алкоголя звезда отказалась, в отличие от остальных в самолете, для которых дорогое шампанское лилось рекой. В финале праздника возлюбленный и жених знаменитости Асгари удивил именинницу фейерверком.

В ноябре суд Лос-Анджелеса вынес официальное решение об отмене опекунства над певицей. Отец звезды Джейми Спирс 13 лет полностью контролировал жизнь своей дочери — начиная от романтических отношений, заканчивая финансами. Вокалистка на заседании суда не присутствовала, но прокомментировала радостные новости в личном блоге. День отмены опекунства она назвала лучшим в своей жизни.

Дело об опеке приняло новый оборот еще летом 2021 года. Тогда в Сеть попала аудиозапись, на которой Спирс умоляет о помощи. По словам певицы, отец шантажировал ее детьми, а также превратил ее жизнь в «тюрьму».

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Певица Бритни Спирс с размахом отметила день рождения в частном самолете
спирс день рождения певица
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать