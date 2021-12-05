Госсек Союзного государства: Лукашенко подтвердил четкую позицию Минска в отношении Крыма

Сочи, 5 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко словами о Крыме подтвердил, что решение жителей региона на референдуме в 2014 году было единственно возможным, рассказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Соответствующим заявлением он поделился на Кубке Союзного государства по самбо, прошедшем на «Сириус-Арене». По его словам, белорусский лидер именно во время заседания Высшего государственного совета подчеркнул, что готов побывать на территории Крымского полуострова.

«Тем самым подтвердил очень четкую взвешенную позицию Республики Беларусь, братской для нас страны, в отношении того, что решение крымчан на референдуме 2014 года о возвращении Крыма в родную гавань было единственно возможным в той обстановке», — заявил Мезенцев.

Ранее Лукашенко рассказал, что собирается посетить Крым вместе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. На полуострове также сообщили, что будут рады визиту главы Белоруссии.