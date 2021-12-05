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Нарисованная в Bild «схема вторжения России на Украину» вызвала вопросы у Сатановского

Политика
Нарисованная в Bild «схема вторжения России на Украину» вызвала вопросы у Сатановского
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 5 декабря. Политолога Евгения Сатановского разочаровала опубликованная немецким изданием Bild «схема вторжения России на Украину», которая, по его словам, может вызывать лишь смех.

Накануне газета написала, что Россия якобы готовится к «наступательной операции», которая намечена на начало 2022 года. Авторы публикации утверждают, что у Москвы якобы есть несколько сценариев «вторжения» на территорию Украины. Нарисованная в Bild «схема» вызвала вопросы у Сатановского.

По его словам, если бы Кремль на самом деле готовил нечто подобное, то он вряд ли стал бы откладывать это надолго. Сатановский также обвинил «источники» газеты в лени. По словам эксперта, они даже не соизволили нарисовать «нормальную схему», поэтому она больше похожа «огрызок плана "Барбаросса"» времен Второй мировой войны.

«Особенно интересно, что они все до такой степени детально про будущее наступление российских войск заранее знают. Сроки, этапы, рубежи», — с иронией отметил эксперт.

Ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что тиражируемые западными СМИ сообщения о якобы готовящемся российском «вторжении» не имеют ничего общего с действительностью. Там отмечали, что Россия ни на кого не собирается нападать.

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украина россия война сатановский вторжние
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