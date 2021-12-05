Путин выразил поддержку инициативам волонтерского движения в России

Москва, 5 декабря. Президент России Владимир Путин заявил о своей готовности поддержать любые инициативы в пользу развития волонтерского движения в стране.

В частности, речь идет о добровольном страховании волонтеров. Глава государства отметил, что добровольцы взяли на себя серьезную нагрузку во время пандемии, а также рисковали своим здоровьем и жизнью.

Президент России участвует в церемонии вручения премии «Мы вместе». Он неоднократно подчеркивал исключительную важность труда добровольцев по разным направлениям.

«Хочу поблагодарить всех, кто проявил такую солидарность, кто в такой непростой период не остался равнодушным», — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин ранее наградил более ста медиков за самоотверженную борьбу с COVID-19. Орденов имени Пирогова и медалей Луки Крымского были удостоены врачи, медсестры и заведующие нескольких стационаров.