Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 декабря 18:32
18:31
Происшествия
Пенсионерка пострадала при пожаре в доме на улице Юбилейной в Рязани
18:30
Происшествия
Уголовное дело завели после гибели двоих детей на пожаре в Красноярском крае
18:30
Происшествия
ТЦ «Облака» в Энгельсе эвакуировали из-за подозрительного пакета
18:25
Армия
Боевые знамена оборонявших Москву в годы войны частей передали в Западный военный округ
18:25
Происшествия
Маленький мальчик провалился под лед на реке в Кирово-Чепецке
18:24
Общество
СК РФ проверит творчество Noize MC и Oxxxymiron
18:24
Политика
Политолог Корнейчук раскусил пророссийскую уловку Байдена с угрозой войны на Украине
18:19
Происшествия
Пожар в частном доме под Красноярском унес жизни двоих детей
18:14
Шоу-бизнес
Тренер Тарасова назвала блогера Даню Милохина «забавным парнем»
18:14
Политика
Депутат Шеремет указал на безрассудство отказавшегося соблюдать «красные линии» Байдена
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Путин выразил поддержку инициативам волонтерского движения в России

Общество
Путин выразил поддержку инициативам волонтерского движения в России
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 5 декабря. Президент России Владимир Путин заявил о своей готовности поддержать любые инициативы в пользу развития волонтерского движения в стране.

В частности, речь идет о добровольном страховании волонтеров. Глава государства отметил, что добровольцы взяли на себя серьезную нагрузку во время пандемии, а также рисковали своим здоровьем и жизнью.

Президент России участвует в церемонии вручения премии «Мы вместе». Он неоднократно подчеркивал исключительную важность труда добровольцев по разным направлениям.

«Хочу поблагодарить всех, кто проявил такую солидарность, кто в такой непростой период не остался равнодушным», — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин ранее наградил более ста медиков за самоотверженную борьбу с COVID-19. Орденов имени Пирогова и медалей Луки Крымского были удостоены врачи, медсестры и заведующие нескольких стационаров.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Путин выразил поддержку инициативам волонтерского движения в России
путин россия волонтеры
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать