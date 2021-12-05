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Украинцы выбрали неожиданное направление для бегства в случае войны

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 17:42
Политика
Украинцы выбрали неожиданное направление для бегства в случае войны
Федеральное агентство новостей

Киев, 5 декабря. Украинцы опровергли заявление своего министра обороны, пригрозившего ЕС миллионами беженцев в случае большого вооруженного конфликта.

Подавляющее большинство пользователей украинского сегмента социальных сетей выбрали прямо противоположное направление для бегства от наступающих войск гипотетического противника.

Как известно, накануне Министр обороны Украины Алексей Резников, выступая с трибуны Верховной Рады, заявил, что большой конфликт на Украине грозит Евросоюзу серьезным миграционным кризисом. В частности, он отметил, что в случае наступления армии РФ в Европу отправятся от трех до пяти миллионов беженцев, что ввергнет ЕС в хаос.

Громкое выступление Резникова преследовало две цели — таким образом он поддержал масштабную информационную кампанию Офиса президента, построенную на нагнетании военной истерии, и попытался испугать европейцев, которые на фоне выдуманной в Киеве угрозы могут выделить лишний кредитный транш. Украинская власть использует любой повод, чтобы попросить помощи, а методику запугивания «российской угрозой» прекрасно наработал еще Петр Порошенко.

Украинцы выбрали неожиданное направление для бегства в случае войны
ПолитРоссия /

Неизвестно, как отреагировали на обещания Резникова европейцы, зато простые украинцы в большинстве своем явно удивили представителей высшего руководства страны. Украинские пользователи быстро расшифровали нехитрый замысел Банковой и выбрали лучшее направление для бегства в случае любой эскалации на украинской территории. Как несложно догадаться в качестве идеального пункта назначения украинцы выбрали отнюдь не Европу.

«Я выбираю неожиданное для таких как Резников направление. В Россию побежим, в Европе мы уже с 2014 года. Хватит, пожили»;

«Бежать будем не в ЕС, а с хлебом и солью навстречу войскам РФ»;

«Побегут в ЕС те, кто боится гнева народа за экономический и межнациональный геноцид своих граждан, а основная масса встретит освобождение цветами»;

«А сейчас там сколько наших «беженцев»? Думаю, гораздо больше 5 миллионов. Сами развалили страну, из которой бегут все, кто могут, теперь придумываем «нападныкив», чтоб идиотами перед собой не выглядеть»;

«Уже давно бегут от этой власти. И войны нет, а бегут. Эта власть хуже войны», — вынесли своеобразный вердикт украинцы.

Ранее народный депутат Нестор Шуфрич рассказал, как Энтони Блинкен поставил на место украинского министра в Швеции.

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