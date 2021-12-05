Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 декабря 18:31
18:31
Происшествия
Пенсионерка пострадала при пожаре в доме на улице Юбилейной в Рязани
18:30
Происшествия
Уголовное дело завели после гибели двоих детей на пожаре в Красноярском крае
18:30
Происшествия
ТЦ «Облака» в Энгельсе эвакуировали из-за подозрительного пакета
18:25
Армия
Боевые знамена оборонявших Москву в годы войны частей передали в Западный военный округ
18:25
Происшествия
Маленький мальчик провалился под лед на реке в Кирово-Чепецке
18:24
Общество
СК РФ проверит творчество Noize MC и Oxxxymiron
18:24
Политика
Политолог Корнейчук раскусил пророссийскую уловку Байдена с угрозой войны на Украине
18:19
Происшествия
Пожар в частном доме под Красноярском унес жизни двоих детей
18:14
Шоу-бизнес
Тренер Тарасова назвала блогера Даню Милохина «забавным парнем»
18:14
Политика
Депутат Шеремет указал на безрассудство отказавшегося соблюдать «красные линии» Байдена
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экс-президент Сомали: неправильно проведенные выборы погрузят страну в хаос

Весь мир
Экс-президент Сомали: неправильно проведенные выборы погрузят страну в хаос
wikipedia.org  /  TSGT PERRY HEIMER/Общественное достояние

Могадишо, 5 декабря. Бывший президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд заявил об угрозе погружения страны в хаос в случае неправильно проведенных выборов. Плебисцит уже осудили представители оппозиции за отсутствие прозрачности.

Восточноафриканское государство продолжает определять 275 депутатов нижней Народной палаты парламента, которые совместно с 54 назначенными сенаторами изберут нового национального лидера. Мировое сообщество хочет, чтобы голосование завершилось как можно скорее во имя стабильности в стране. 

«Если выборы в Сомали не пройдут успешно, мы потеряем поддержку со стороны международных партнеров и рискуем ввергнуть государство в то, что произошло в Афганистане, Ливии, Йемене и Эфиопии. Это подрывает наши достижения в госстроительстве», — подчеркнул экс-президент.

Продление избирательного процесса нелегитимно, продолжил Хасан Шейх Мохамуд. По его мнению, действующий лидер Мохамед Фармааджо ответственен за задержку выборов, поскольку очень хотел продвинуть собственных людей в Народную палату, чтобы переизбраться.

Несмотря на проблемы в государственном строительстве, сомалийцы движутся в правильном направлении, добавил экс-президент и призвал власти уважать верховенство закона во имя стабильности и процветания.

«Страна и народ должны сохранить достижения в хрупкой системе», — завершил Хасан Шейх Мохамуд.

Ранее молодые политики жаловались на отсутствие открытой конкуренции и фаворитизм, а сомалийский аналитик напоминал о разногласиях и политических амбициях, которые мешают своевременному проведению голосования. Наблюдатели не исключали, что в таких условиях избирательный процесс продлится до середины 2022 года.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Экс-президент Сомали: неправильно проведенные выборы погрузят страну в хаос
сомали
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать