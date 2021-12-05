Экс-президент Сомали: неправильно проведенные выборы погрузят страну в хаос

Могадишо, 5 декабря. Бывший президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд заявил об угрозе погружения страны в хаос в случае неправильно проведенных выборов. Плебисцит уже осудили представители оппозиции за отсутствие прозрачности.

Восточноафриканское государство продолжает определять 275 депутатов нижней Народной палаты парламента, которые совместно с 54 назначенными сенаторами изберут нового национального лидера. Мировое сообщество хочет, чтобы голосование завершилось как можно скорее во имя стабильности в стране.

«Если выборы в Сомали не пройдут успешно, мы потеряем поддержку со стороны международных партнеров и рискуем ввергнуть государство в то, что произошло в Афганистане, Ливии, Йемене и Эфиопии. Это подрывает наши достижения в госстроительстве», — подчеркнул экс-президент.

Продление избирательного процесса нелегитимно, продолжил Хасан Шейх Мохамуд. По его мнению, действующий лидер Мохамед Фармааджо ответственен за задержку выборов, поскольку очень хотел продвинуть собственных людей в Народную палату, чтобы переизбраться.

Несмотря на проблемы в государственном строительстве, сомалийцы движутся в правильном направлении, добавил экс-президент и призвал власти уважать верховенство закона во имя стабильности и процветания.

«Страна и народ должны сохранить достижения в хрупкой системе», — завершил Хасан Шейх Мохамуд.

Ранее молодые политики жаловались на отсутствие открытой конкуренции и фаворитизм, а сомалийский аналитик напоминал о разногласиях и политических амбициях, которые мешают своевременному проведению голосования. Наблюдатели не исключали, что в таких условиях избирательный процесс продлится до середины 2022 года.