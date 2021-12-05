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Ведущая Первого канала Михеева показала подаренную родителям дорогую квартиру

Шоу-бизнес
Ведущая Первого канала Михеева показала подаренную родителям дорогую квартиру
instagram.com  /  @allamikheeva

Москва, 5 декабря. Ведущая Первого канала Алла Михеева похвасталась премиальным ремонтом в квартире родителей, которую она подарила им около полугода назад. Видео с обзором знаменитость опубликовала в соцсети Instagram.

Телеведущая приобрела недвижимость для своих родителей в городе Междуреченск этим летом. Михеева показала, что двухэтажная квартира оснащена электрическим камином. Кухню также оборудовали дорогостоящей бытовой техникой.

«Летом я подарила родителям квартиру, которую почти год делали с моим любимым дизайнером», — написала Михеева в соцсети.

Михеева заявила, что она вместе со своим дизайнером придумала все места для хранения украшений, одежды и размещения отдельных полок. В дорогостоящей квартире хорошее освещение и просторные комнаты. Михеева также показала реакцию родителей на завершенный ремонт в их новом доме.

«Обалдеть! — не сдержал эмоций отец телеведущей. — Холодильник пустой, надо наполнить».

Ведущая Первого канала Михеева показала подаренную родителям дорогую квартиру
Pr Scr instagram.com / @allamikheeva

Михеева призналась, что очень счастлива, как и ее родители. Телеведущая также поблагодарила своего брата, с которым очень долго искала квартиру. Он провел одну из технически сложнейших сделок в Междуреченске.

Ранее Михеева, наиболее известная по рубрике «Острый репортаж» в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, поделилась кадрами со своего отдыха в Италии.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ведущая Первого канала Михеева показала подаренную родителям дорогую квартиру
квартира родители михеева
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