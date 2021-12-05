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ЦБ РФ назвал условия для расширения времени торгов на бирже

Экономика
ЦБ РФ назвал условия для расширения времени торгов на бирже
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 5 декабря. Расширение времени торгов на бирже возможно при соблюдении требований действующего регулирования, формировании развитых маркет-мейкерских программ и выявления такой потребности со стороны участников рынка, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центробанка РФ.

По мнению регулятора, торговля 24/7 несет в себе риски размытия ликвидности. Она также диктует еще более высокие требования к качеству управления операционными рисками. Поэтому готовность реализации такого режима торгов зависит от темпов внедрения новых инструментов обеспечения операционной надежности и повышения производительности торгово-клиринговой инфраструктуры.

Утренние на Московской бирже с 6 декабря будут начинаться с 7 часов. Как объяснил представитель торговой площадки, расширение является не только стратегическим проектом биржи, но и оказывает благоприятное влияние на развитие финансового рынка в целом, так как способствует повышению доступности операций с инструментами рынка ценных бумаг для восточных регионов и иностранных инвесторов из Азии.

Глава ВТБ Андрей Костин ранее сообщил, что в 2022 году банк совместно с Мосбиржей запустит проект по торговле углеродными единицами. Соответствующий договор был подписан на полях ПМЭФ-2021.

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Все новости / Экономика / ЦБ РФ назвал условия для расширения времени торгов на бирже
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