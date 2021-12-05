Киевский писатель Кралюк объявил ряд регионов России украинскими

Киев, 5 декабря. Новосибирскую и Омскую области, Алтайский край и север Казахстана еще в XVI веке заселили украинцы, что указывает на принадлежность регионов Украине, рассказал киевский писатель и философ Петр Кралюк.

Соответствующее заявление он сделал в статье для газеты «День». По словам эксперта, более массово граждане государства стали селиться там во времена Российской империи. Таким образом киевский писатель сделал неожиданное заявление о принадлежности ряда российских регионов Украине.

«По переписи 1897 года, в этом регионе украинцев насчитывалось более 200 тысяч человек, что для малозаселенных сибирских земель было немало», — отметил Кралюк.

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Помимо этого, он рассказал о других «украинских» территориях. В статье публициста это Зеленый клин, в который в Киеве включают Приморье, Хабаровский край и Амурскую область. Кралюк подчеркнул, что представители нации поселились в этой местности лишь в конце XIX века — спустя несколько десятилетий после того, как она стала российской территорией.

Ранее философ уже заявлял, что некоторые регионы Российской Федерации «являются» украинскими. По его словам, советское руководство раздало земли Украины другим республикам, из-за чего они были русифицированы. Также Кралюк считает, что во времена СССР некоторые украинцы оказались «за границей исторической родины».