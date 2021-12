Диетолог Мешер-Кокс призвала употреблять фрукты для снижения холестерина

Лондон, 5 декабря. Определенный тип питания поможет избежать повышения уровня холестерина в крови в зрелом возрасте, заявила врач-диетолог Меган Мешер-Кокс.

Люди среднего возраста обычно сталкиваются с проблемой повышенного уровня холестерина. Его избыточное содержание в организме может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, отметила Мешер-Кокс.

Чтобы обезопасить себя от повышенного холестерина, необходимо регулярно употреблять фрукты. Блюда, по ее словам, нужно также разбавить овощным гарниром, отмечает Eat This, Not That!

Мешер-Кокс уверена, что подобный тип питания убережет человека от развития хронических болезней. Фрукты и овощи помогут защитить организм от болезней сердца и диабета, добавила она.

Врач-невролог Татьяна Вон ранее заявила, что высокий уровень холестерина может вызвать головную боль. Для уточнения его уровня необходимо ежегодно сдавать биохимический тест.