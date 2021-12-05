Netflix выпустил первый трейлер к хоррору «Техасская резня бензопилой»

Вашингтон, 5 декабря. Дебютный трейлер продолжения слэшера «Техасская резня бензопилой» 1974 года появился в Сети. Премьера новой части легендарного фильма ужасов запланирована на 18 февраля 2022 года.

Действие сиквела развернется спустя много лет после событий первого фильма. Режиссер картины Дэвид Блю Гарсия принял решение закрыть глаза на семь неудачных продолжений «Техасской резни бензопилой», которые обеспечили франшизе дурную славу. Выжившая в резне Салли Хардести вновь столкнется с убийцей в маске.

In 2022, the face of madness returns.



TEXAS CHAINSAW MASSACRE, only on Netflix February 18. pic.twitter.com/SSxJDRdeiR — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) December 4, 2021

В киноленте снялись Элис Крайг, Элси Фишер, Джейкоб Лейтимор и другие. Права на сиквел принадлежат Legendary Pictures. Оригинальный фильм режиссера Тоуба Хупера вышел в 1974 году, прообразом главного злодея послужил серийный убийца Эд Гин.

Ранее компания Sony презентовала первый трейлер сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Ролик разделен на две части. Первый эпизод показывает повзрослевших Майлза Моралеса и Гвен Стейси, а второй — экшн-сцену с Пауком из вселенной будущего.