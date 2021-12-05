Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 декабря 18:31
18:30
Происшествия
Уголовное дело завели после гибели двоих детей на пожаре в Красноярском крае
18:30
Происшествия
ТЦ «Облака» в Энгельсе эвакуировали из-за подозрительного пакета
18:25
Армия
Боевые знамена оборонявших Москву в годы войны частей передали в Западный военный округ
18:25
Происшествия
Маленький мальчик провалился под лед на реке в Кирово-Чепецке
18:24
Общество
СК РФ проверит творчество Noize MC и Oxxxymiron
18:24
Политика
Политолог Корнейчук раскусил пророссийскую уловку Байдена с угрозой войны на Украине
18:19
Происшествия
Пожар в частном доме под Красноярском унес жизни двоих детей
18:14
Шоу-бизнес
Тренер Тарасова назвала блогера Даню Милохина «забавным парнем»
18:14
Политика
Депутат Шеремет указал на безрассудство отказавшегося соблюдать «красные линии» Байдена
18:12
Армия
Летчик НАТО расплакался после встречи с российским Су-30 над Балтийским морем
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Netflix выпустил первый трейлер к хоррору «Техасская резня бензопилой»

Общество
Netflix выпустил первый трейлер к хоррору «Техасская резня бензопилой»
Кадр из фильма «Техасская резня бензопилой»  /  Netflix

Вашингтон, 5 декабря. Дебютный трейлер продолжения слэшера «Техасская резня бензопилой» 1974 года появился в Сети. Премьера новой части легендарного фильма ужасов запланирована на 18 февраля 2022 года.

Действие сиквела развернется спустя много лет после событий первого фильма. Режиссер картины Дэвид Блю Гарсия принял решение закрыть глаза на семь неудачных продолжений «Техасской резни бензопилой», которые обеспечили франшизе дурную славу. Выжившая в резне Салли Хардести вновь столкнется с убийцей в маске.

В киноленте снялись Элис Крайг, Элси Фишер, Джейкоб Лейтимор и другие. Права на сиквел принадлежат Legendary Pictures. Оригинальный фильм режиссера Тоуба Хупера вышел в 1974 году, прообразом главного злодея послужил серийный убийца Эд Гин.

Ранее компания Sony презентовала первый трейлер сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Ролик разделен на две части. Первый эпизод показывает повзрослевших Майлза Моралеса и Гвен Стейси, а второй — экшн-сцену с Пауком из вселенной будущего.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Netflix выпустил первый трейлер к хоррору «Техасская резня бензопилой»
netflix хоррор техасская резня бензопилой
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать