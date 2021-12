Netflix выпустил первый трейлер к хоррору «Техасская резня бензопилой»

Вашингтон, 5 декабря. Дебютный трейлер продолжения слэшера «Техасская резня бензопилой» 1974 года появился в Сети. Премьера новой части легендарного фильма ужасов запланирована на 18 февраля 2022 года.

Действие сиквела развернется спустя много лет после событий первого фильма. Режиссер картины Дэвид Блю Гарсия принял решение закрыть глаза на семь неудачных продолжений «Техасской резни бензопилой», которые обеспечили франшизе дурную славу. Выжившая в резне Салли Хардести вновь столкнется с убийцей в маске.

In 2022, the face of madness returns.



TEXAS CHAINSAW MASSACRE, only on Netflix February 18. pic.twitter.com/SSxJDRdeiR