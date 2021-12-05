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Белоруссия предупредила Украину о жестком ответе в случае нарушения границ республики

Политика
Белоруссия предупредила Украину о жестком ответе в случае нарушения границ республики
mil.by  /  Министерство обороны Республики Беларусь

Минск, 5 декабря. Белорусские пограничники после инцидента с нарушением украинским вертолетом госграниц республики предупредили Киев о готовности действовать жестко.

Представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов заявил, что если в будущем подобные инциденты будут повторяться, то жесткий ответ белорусской стороны не заставит себя ждать, передает издание «Спутник».

«При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы белорусские пограничники будут действовать крайне жестко», — заявил он.

Отметим, что 4 декабря вертолет украинских ВВС Ми-8 вторгся на территорию Белоруссии. Инцидент произошел в районе населенного пункта Новая Рудня. Официальный Минск проинформировал об этом Киев, но там открестились от любых обвинений на этот счет. После случившегося военному атташе Украины вручили ноту протеста.

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Все новости / Политика / Белоруссия предупредила Украину о жестком ответе в случае нарушения границ республики
украина белоруссия ми-8 граница
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