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Поставивший прививку от COVID-19 пенсионер выиграл квартиру в Самаре

Видео

В Самаре подводят итоги викторины «Вакцинация — это жизнь!», в которой разыгрывались три квартиры, три машины и три тысячи подарочных карт на сумму четыре тысячи рублей каждая.

Виктор Евстигнеев из Тольятти всю жизнь проработал обычным газосварщиком. В то, что благодаря сделанной прививке от COVID-19, он стал обладателем новой квартиры, мужчина отказывался верить до последнего. По словам острожного пенсионера, сейчас орудует много мошенников и нужно всегда «держать ухо востро». Все сомнения отпали лишь тогда, когда он переступил порог своих новых апартаментов.

«Я, как только зашел, думаю: «Ну вот теперь вижу, что это точно». А так, до этого я сомневался, почему-то сомневался. Потому что сейчас мошенников много», — делится впечатлениями пенсионер.

В викторине успели принять участие 183 тысячи самарчан, сделавших прививку от коронавируса. За «Цифровым барабаном» следила Галина Гусарова, председатель комиссии по общественному контролю Общественной палаты Самарской области и заслуженный врач России. Она же и обзванивала победителей, сообщая им радостную весть.

«Мы же проводили викторину, когда выводились все на табло цифры. И когда мы увидели, что первая квартира выпала, позвонили сразу. И не поверил, Виктор Константинович, не поверил», — вспоминает Галина.

Виктор Евстигнеев уже планирует расстановку мебели в своем новом жилище. На торжественную церемонию он взял с собой внучку Анастасию.

«Мне понравилась квартира, теплая, хорошая. Да, конечно, будем приезжать. Дед переедет, и будем приезжать, ухаживать за ним», — обещает Анастасия.

Удачливый пенсионер призывает всех россиян сделать прививку от опасного вируса. Он твердо уверен, что главное для любого человека — это здоровье. А когда здоровья нет, то и никакая новая квартира не в радость.

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