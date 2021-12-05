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Миранчука могут включить в сделку по переходу Бога в «Аталанту»

Спорт
Миранчука могут включить в сделку по переходу Бога в «Аталанту»
Global Look Press  /  © Antonio Balasco via www.imago-im

Бергамо, 5 декабря. Ивуарийский полузащитник итальянского клуба «Сассуоло» Жереми Бога близок к переходу в «Аталанту». Футболист может уехать в клуб из Бергамо за 15-18 миллионов евро.

Как сообщает Calciomercato, в сделку с 24-летним ивуарийцем может войти российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук. Отмечается, что черно-зеленым нравится такой вариант.

Ранее сообщалось, что Миранчук может стать первым приобретением нового тренера «Дженоа» Андрея Шевченко. Руководство итальянского клуба готово выделить украинскому специалисту средства для усиления состава. Шевченко всерьез интересуется кандидатурой российского полузащитника.

В текущем сезоне чемпионата Италии 26-летний Миранчук сыграл в семи матчах, в которых отметился лишь одной голевой передачей.

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