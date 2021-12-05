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Вторичное жилье подорожало в России на 37% за год

Экономика
Вторичное жилье подорожало в России на 37% за год
pixabay.com

Москва, 5 декабря. Фирмы в сфере недвижимости отметили рост цен на вторичное жилье в России — на 1-5% за последний месяц и 21-37% за год. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков.

Квадратный метр в 16 крупных городах страны в среднем стоит 104,9 тыс. рублей. Относительно минувшего месяца показатель поднялся на 2,4%.

Наиболее быстрый среднемесячный рост цен наблюдается в Краснодаре. Жилой «квадрат» там сейчас обойдется в 85,3 тыс. рублей, за месяц квартиры подорожали на 5%, а за год — на 29,6%, подсчитали аналитики «Этажей».

Показатели ввода жилья в эксплуатацию возросли в России по итогам сентября 2021 года на 31% по сравнению с аналогичными значениями прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики.

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жилье недвижимость квартиры
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