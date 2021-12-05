Sony опубликовала новый тизер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли

Москва, 5 декабря. Кинокомпания Sony опубликовала на YouTube тизер грядущего фильма «Морбиус». Грозного вампира сыграл музыкант и актер Джаред Лето.

В видео можно увидеть главную сцену, которая показывает, как персонаж Лето превращается из ученого в страшного вампира. Премьера экранизации комиксов в России после длительных переносов запланирована на 27 января 2022 года.

В описании к видео говорится, что этот фильм посвящен одному из самых неотразимых и противоречивых персонажей во вселенной Marvel. Доктор Морбиус будет бороться с тьмой, которая высвобождается из него, отметили в Sony.

Ранее известный голливудский актер и музыкант осуществил давнюю мечту тяжелобольной поклонницы из России. Лето позвонил Анастасии Петровой и поздравил ее с днем рождения.