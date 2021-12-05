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Журналист Коц: яростное сопротивление советских солдат под Москвой переломило ход войны

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 16:55
Армия
Журналист Коц: яростное сопротивление советских солдат под Москвой переломило ход войны
Федеральное агентство новостей  /  владимир тулин

Москва, 5 декабря. Гитлеровская Германия в годы Великой Отечественной войны допустила ряд серьезных ошибок в битве за Москву, которыми воспользовался Советский Союз и погнал захватчиков на Запад, заявил журналист Андрей Коц.

В публикации для РИА Новости он напомнил, что 80 лет назад началось судьбоносное для страны контрнаступление под Москвой. В декабре 1941-го немцы потерпели первое крупное поражение во Второй мировой войне. По его словам, в ноябре на захват столицы СССР Адольфом Гитлером были брошены 1,8 млн бойцов, танки, воздушные корабли и тысячи орудий, но реализовать задуманное немцам не удалось.

По словам журналиста, немецкая армия была истощена длительной наступательной операцией, но переломило ход войны в первую очередь яростное сопротивление советских войск. При этом немаловажную роль в поражении Германии сыграли погодные условия – сильный мороз, к которому не были готовы солдаты вермахта. В конечном счете уже 5 декабря началось контрнаступление Красной армии, которая к 7 декабря продвинулась на 60-120 км в южном и юго-восточном направлениях.

По версии историков, переломный момент в этом противостоянии наступил 16 декабря. Тогда Гитлер приказал отражать удары врага из последних сил. Немецким военачальникам стало понятно, что фюрер не ориентируется в ситуации на фронте. В итоге группа армий «Центр» лишилась многих солдат. Захватчики потеряли более 2500 единиц оружия и были вынуждены бежать.

Ранее сообщалось, что более сотни реконструкторов воссоздали события битвы за Москву. Реконструкция проходила на территории «Музея техники Вадима Задорожного» в Красногорске.

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германия война битва за москву
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