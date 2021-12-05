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Российские журналисты рассказали о пунктуальности Путина перед встречей с лидером Вьетнама

Политика
Российские журналисты рассказали о пунктуальности Путина перед встречей с лидером Вьетнама
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 5 декабря. Канал «Россия-1» показал, как президент России Владимир Путин готовится к встрече с вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком.

В программе «Москва. Кремль. Путин» журналисты рассказали, что Путин был заранее готов к переговорам с коллегой и оказался пунктуальным. На кадрах, показанных в программе, Путин сидит за столом и сверяет часы после форума «Россия зовет!». Он интересуется, который час, после чего говорит, что у него еще остается запас времени.

«Во сколько у нас там делегация приходит? В 16, да? У нас еще десять минут», — говорит глава государства.

Ранее стало известно, что Путин и президент США Джо Байден пообщаются по видеосвязи 7 декабря. Лидеры затронут ряд двусторонних вопросов. В том числе речь будет идти о стратегической стабильности, сфере киберпространства и региональной проблематике.

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путин россия пунктуальность
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