«На минуточку» с Александром Малькевичем. QR-код должен быть по-настоящему электронным. С фото!

Ведущий Александр Малькевич возмущен неэффективным использованием QR-кодов. По его мнению, есть способы сделать нововведение более удобным и полезным.

Журналист рассказал, как система проверки сертификатов о вакцинации мешает получать удовольствие от посещения массовых мероприятий. Мужчина испытал это на собственном опыте.

Малькевич заявил, что в идеале QR-коды должны приближать эпоху электронных паспортов. Тогда как сейчас они отбрасывают нас в каменный век.

Подробнее свою идею ведущий выразил в выпуске передачи «На минуточку».