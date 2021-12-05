Норвежцы продолжают отдавать предпочтение Tesla Model Y

Осло, 5 декабря. Норвегия придерживается политики по снижению углеродных выбросов в атмосферу, что влияет на популярность электромобилей в стране. Об этом пишет 3DNews со ссылкой на Electrek.

Уже в сентябре доля электрифицированных моделей на норвежском автомобильном рынке составляла 80%. В ноябре статистика несколько ухудшилась, а соответствующие машины получили 73,8%.

Правительство Норвегии нацелилось на полный отказ от реализации транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания к 2025 году. Если рассматривать сочетание гибридных транспортных средств, а также «чистых» электрокаров, то их доля на местном рынке достигает 94,9%. Объем продаж традиционных машин составил в ноябре несколько сотен экземпляров, в то время как гибридов было реализовано 3288, а электромобилей — 11 274 штуки.

Наибольшей популярностью, как и ранее, продолжает пользоваться американский кроссовер Tesla Model Y. Его в прошлом месяце купили 1013 норвежцев. «Серебро» в рейтинге также досталось представителю автоконцерна Илона Маска из США — седану Tesla Model 3, который приобрели 771 раз. На третьем месте по востребованности в северной стране стал Volkswagen ID.4 с результатом продаж в 725 единиц.

Помимо указанных моделей, достаточный интерес вызывает у местных автолюбителей немецкий Audi Q4 e-tron, владельцами которого в ноябре стали 661 человек, а также японский Nissan Leaf с итогом в 655 проданных авто.

Власти королевства для того, чтобы привлекать автомобилистов к использованию «зеленых» машин, активно развивают специальную инфраструктуру, а также используют налоговые послабления для тех, кто решит поддержать более экологичный транспорт.

Автомобилестроительная корпорация из Германии Mercedes собирается презентовать в январе электромобиль EQXX. Представители марки заверяют, что машина сможет проезжать на одном заряде свыше тысячи километров.