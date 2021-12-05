Анамнез недели. Встреча Путина и Байдена, борьба с «Омикроном» и «Экспо-2030»

На вторник запланирована встреча российского и американского президентов. В мире бушует новый штамм коронавируса «Омикрон», в России пока не зафиксировано ни одного случая заражения. Имеет ли шанс наша страна провести на своей территории всемирную выставку «Экспо-2030»? Ответы на эти и другие вопросы — в новом выпуске проекта Федерального агентства новостей «Анамнез недели».

В этой программе заместитель руководителя комитета по борьбе с коррупцией при ЛДПР Анна Замараева обсудит насущные вопросы вместе с общественным деятелем, юристом Анной Шинке.

Эксперты проанализируют женевские переговоры Путина и Байдена, которые прошли 16 июня. Тогда лидеры не покидали стол в течение полутора часов. Напомним, что после той дискуссии, состоялся второй раунд, но уже в расширенном составе с участием членов других делегаций.

Владимир Путин выступил с обращением, в котором завил о необходимости разработки плана действий по борьбе с новым штаммом коронавируса «Омикрон», и установил сроки — 7 декабря. Глава государства поручил кабмину выделить дополнительные средства для борьбы с этой угрозой.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что столица по инфраструктуре, экономике, человеческому капиталу и безопасности абсолютно готова для проведения «Экспо-2030».

Какие у нас есть конкуренты для проведения международной выставки и что по этому поводу сказал премьер-министр России Михаил Мишустин, узнаем в новом выпуске программы «Анамнез недели».