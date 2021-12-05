Советник по нацбезопасности ОАЭ посетит Иран для обсуждения двусторонних связей

Тегеран, 5 декабря. Главный советник по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Тахнун бин Заид Аль Нахайян, вскоре посетит Иран для переговоров о развитии двусторонних связей. Министерство иностранных дел ОАЭ не публиковало подробностей грядущего визита, запланированного на 6 декабря, однако СМИ сообщили, что советник встретится с главой Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани, а также другими представителями властей Исламской республики.

Tahnoon bin Zayed, the #UAE's top security official & brother of MBZ, heads to Tehran tomorrow, Iranian media says. First official visit by a sr UAE official to #Iran for a long time. Another sign of thawing relations between Iran and its Arab neighbours. https://t.co/QHJhCfLNRM — Paul Wallace (@PaulWallace123) December 5, 2021

Тахнун бин Заид, помимо своего основного поста, занимает также должность председателя государственной инвестиционной компании ADQ и является братом наследного принца и фактического правителя Абу-Даби Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна. Примечательно, что информация о его планируемой поездке в Иран появилась еще в середине прошлого месяца, хотя подробности власти Эмиратов сообщили лишь несколько дней назад. Визит столь высокопоставленного лица в Тегеран станет очередным звеном в цепи событий, демонстрирующих ускоряющуюся нормализацию отношений между двумя странами региона.

Например, на прошлой неделе Абу-Даби посетил замглавы МИД Ирана и руководитель делегации Исламской республики на переговорах по ядерной сделке в Вене Али Багери Кани, встретившись с дипломатическим советником президента ОАЭ Анваром Гаргашем и государственным министром Халифой Шахином Аль Мараром. О каких-либо конкретных результатах не сообщалось, однако переговоры, посвященные расширению сотрудничества, прошли в дружественной атмосфере.

Iran - UAE - Turkey fast track $ transit route ,,,,, https://t.co/z8IC2woOXB — Nagi N. Najjar (@NagiNajjar) December 1, 2021

Также о нормализации связей свидетельствует и заключенная между Тегераном, Абу-Даби и Анкарой сделка о создании транзитного коридора через иранскую территорию, который станет альтернативой дорожающему морскому маршруту через Суэцкий канал. Этот же договор, а также встреча наследного принца Абу-Даби с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом подтверждают улучшение отношений Эмиратов и с Турцией. Все это укладывается в стратегию ОАЭ по развитию диалога со всеми региональными странами и отход от военных методов решения конфликтов.

Процесс примирения с Ираном ОАЭ начали еще в 2019 году, что в целом совпало с сокращением их военного присутствия в Йемене — одной из главных точек напряженности в двусторонних связях. Невзирая на несколько дипломатических конфликтов, например, из-за жесткой критики со стороны Тегерана в адрес мирного договора Эмиратов с Израилем, в целом накал в отношениях двух стран-соседей показывает реальный спад, чего пока не скажешь о связях между Ираном и Саудовской Аравией. Хотя стороны и провели ряд позитивных встреч в Багдаде, они по-прежнему остаются главными региональными противниками.