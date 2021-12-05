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Советник по нацбезопасности ОАЭ посетит Иран для обсуждения двусторонних связей

Весь мир
Советник по нацбезопасности ОАЭ посетит Иран для обсуждения двусторонних связей
wikipedia.org  /  Patrickringgenberg / CC BY-SA 3.0

Тегеран, 5 декабря. Главный советник по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Тахнун бин Заид Аль Нахайян, вскоре посетит Иран для переговоров о развитии двусторонних связей. Министерство иностранных дел ОАЭ не публиковало подробностей грядущего визита, запланированного на 6 декабря, однако СМИ сообщили, что советник встретится с главой Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани, а также другими представителями властей Исламской республики.

Тахнун бин Заид, помимо своего основного поста, занимает также должность председателя государственной инвестиционной компании ADQ и является братом наследного принца и фактического правителя Абу-Даби Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна. Примечательно, что информация о его планируемой поездке в Иран появилась еще в середине прошлого месяца, хотя подробности власти Эмиратов сообщили лишь несколько дней назад. Визит столь высокопоставленного лица в Тегеран станет очередным звеном в цепи событий, демонстрирующих ускоряющуюся нормализацию отношений между двумя странами региона.

Например, на прошлой неделе Абу-Даби посетил замглавы МИД Ирана и руководитель делегации Исламской республики на переговорах по ядерной сделке в Вене Али Багери Кани, встретившись с дипломатическим советником президента ОАЭ Анваром Гаргашем и государственным министром Халифой Шахином Аль Мараром. О каких-либо конкретных результатах не сообщалось, однако переговоры, посвященные расширению сотрудничества, прошли в дружественной атмосфере.

Также о нормализации связей свидетельствует и заключенная между Тегераном, Абу-Даби и Анкарой сделка о создании транзитного коридора через иранскую территорию, который станет альтернативой дорожающему морскому маршруту через Суэцкий канал. Этот же договор, а также встреча наследного принца Абу-Даби с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом подтверждают улучшение отношений Эмиратов и с Турцией. Все это укладывается в стратегию ОАЭ по развитию диалога со всеми региональными странами и отход от военных методов решения конфликтов.

Процесс примирения с Ираном ОАЭ начали еще в 2019 году, что в целом совпало с сокращением их военного присутствия в Йемене — одной из главных точек напряженности в двусторонних связях. Невзирая на несколько дипломатических конфликтов, например, из-за жесткой критики со стороны Тегерана в адрес мирного договора Эмиратов с Израилем, в целом накал в отношениях двух стран-соседей показывает реальный спад, чего пока не скажешь о связях между Ираном и Саудовской Аравией. Хотя стороны и провели ряд позитивных встреч в Багдаде, они по-прежнему остаются главными региональными противниками.

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оаэ иран визит
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