Финские компании рассчитывают на рост бизнеса в России

Санкт-Петербург, 5 декабря. Около половины финских компаний, работающих на территории РФ, ожидают роста бизнеса в ближайшей перспективе, рассказала ТАСС генконсул Финляндии в Санкт-Петербурге Саннамаариа Ванамо.

По ее словам, прошлый год был весьма непростым, поскольку пандемия серьезно повлияла на сферу услуг. Однако сегодня между Финляндией и Северо-Западом России сформирована хорошая экономическая база, подчеркнула генконсул.

«Россия является важным торговым партнером Финляндии, по общему объему всего товарооборота она занимает третье место», — добавила Ванамо.

В то же время она отметила, что пандемия повлияла на готовность финских компаний инвестировать в Россию и Петербург, в частности. Но в целом ситуация остается стабильной, считает дипломат.

Власти Москвы ранее сообщили об увеличении Финляндией инвестиций в экономику столицы за год на 150 млн долларов. Руководство города, в свою очередь, предлагает бизнесменам для привлечения инвестиций ряд налоговых льгот и финансовых преференций.