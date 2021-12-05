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Рудковская ответила на обвинения тренера Тарасовой в свой адрес

Шоу-бизнес
Рудковская ответила на обвинения тренера Тарасовой в свой адрес
instagram.com  /  @rudkovskayaofficial

Москва, 5 декабря. Музыкальный продюсер Яна Рудковская отказалась комментировать слова тренера Татьяны Тарасовой о вмешательстве в работу супруга, олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Мастер спорта СССР по фигурному катанию Тарасова стала гостьей шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на канале НТВ и заявила, что Рудковская мешает рабочему процессу Плющенко в его спортивной академии. Тренер уверена, что идея переманивать звездных спортсменок, таких как Александра Трусова и Алена Косторная, из других школ для раскрутки принадлежит Рудковской.

«Уважаю Татьяну Анатольевну Тарасову. Честно говоря, в шоке от ее слов. Я отказываюсь это комментировать», — ответила супруга олимпийского чемпиона на обвинения в свой адрес в комментарии «Спорт-Экспрессу».

Тарасова прокомментировала и противостояние двух действующих тренеров — Этери Тутберидзе и Плющенко. Если первая стабильно выпускает на лед сильных спортсменок, то олимпийский чемпион не может похвастаться такими же успехами. Экс-фигуристка посоветовала спортсмену упорно трудиться и меньше отвлекаться на коммерцию.

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тарасова плющенко фигурное катание рудковская
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