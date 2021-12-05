Дворник из Херсона стал чемпионом мира по джиу-джитсу

Игорь Евтушенков собрал деньги и отправился в Абу-Даби, где выиграл чемпионат миру по борьбе джиу-джитсу в возрастной группе 45-60 лет и весовой категории до 69 килограммов.

Игорь привык к активной жизни, так как раньше работал водолазом. Профессия требовала постоянной физической активности. Поэтому, когда штат расформировали, мужчина стал искать себя в спорте. Однажды, прогуливаясь с сыном по городу, они увидели объявление, которое призывало принять участие в тренировке по джиу-джитсу. Процесс им понравился, и Евтушенковы приняли решение продолжить занятия.

«В этом году впервые я стал чемпионом Украины в весе 76 килограммов, то есть на две весовые категории выше, чем моя. Потом решил поехать на Чемпионат мира, хотелось мне иметь весь комплект наград: Украина, Европа, мир», — вспоминает Игорь.

Но денег на поездку в ОАЭ у дворника не было. Игорь вспоминает, что он опубликовал пост в социальных сетях, и небезразличные подписчики помогли ему собрать необходимые 700 долларов. Ему удалость выиграть чемпионат мира, но радость от попадания на пьедестал — это, пожалуй, все, что он получил за свою победу.

«Люди думают: я поехал, там какой-то призовой фонд есть, я получу много денег. Ничего я там не получил, никто там ничего не получал. Престиж, медаль, футболка, то есть каждому участнику давали футболку. Все. Это первое. Во-вторых, все думают, что у меня тут стоит очередь из спонсоров — нет. Может, прошло мало времени, может, так все и останется», — открывает горькую правду дворник из Херсона.

Поняв, что спортивными достижениями на жизнь не заработать, Игорь принял решение устроится дворником, чтоб хоть как-то компенсировать траты.

«Я в семь часов утра прихожу на работу, заканчиваю в четыре, тренировка в шесть. Я успеваю приехать домой, переодеться, помыться и еду на тренировку. Это основная причина, почему я работаю дворником», — признается Игорь.

В школе, куда устроился Игорь Евтушенко, спортсмену пошли на уступки, сместив ему рабочий график на первую половину дня. Теперь чемпион мира трудится дворником и продолжает посещать тренировки. Он надеется на то, что его заметят, появятся спонсоры и мастер джиу-джитсу сможет зарабатывать деньги на спорте.