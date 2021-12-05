Кабмин расширит меры поддержки российских водителей при переходе на газовое топливо

Москва, 5 декабря. Газовые заправки по всей стране работают в убыток — станции функционируют только на 34%. Чтобы популяризировать переход водителей с бензина на газ, правительство планирует расширить меры поддержки.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов ранее заявил, что кабмин принял дорожную карту по внедрению малотоннажного производства природного газа и газомоторной техники до 2025 года. Государство в настоящий момент поддерживает субсидиями как потребителей, так и производителей автомобилей на природном газе.

Глава «Газпрома» Виктор Зубков в свою очередь отметил, что российская компания уже расширила газомоторную сеть. Следующий шаг заключается в том, чтобы увеличить число автомобилей, работающих на голубом топлива.

«Сейчас мы прирастаем в год на 30 тысяч автомобилей. Около 12 тысяч нам дает промышленность – заводы, и 18 тысяч мы переоборудуем. Переоборудуем мало, потому что мало выделяется ресурсов — 680 млн рублей. Если будет выделено 3 млрд рублей на переоборудование, тогда в разы возрастет количество автомобилей», — пояснил Зубков.

«Газпром» ранее исключил резкий рост цен на газомоторное топливо на своих заправках. Рентабельная стоимость компримированного природного газа составляет 19-20 рублей.