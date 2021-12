Атаки боевиков и предвыборная гонка — что произошло в Ливии с 29 ноября по 5 декабря

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги уходящей недели и рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии с 29 ноября по 5 декабря 2021 года.

Юристы опротестовали несколько решений об исключении из списка кандидатов в президенты, в котором изначально фигурировали 25 человек. Так, в предвыборную гонку возвращены премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба, академик Фатхи Бен Шатван и бывший спикер Всеобщего национального конгресса Нури Абу Сахмейн.

Tripoli Court of Appeal dismisses appeals against former congress speaker Nuri Abu Sahmain and allows him to run for presidential elections pic.twitter.com/Xrpu0BjFFO