Атаки боевиков и предвыборная гонка — что произошло в Ливии с 29 ноября по 5 декабря

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги уходящей недели и рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии с 29 ноября по 5 декабря 2021 года.

Продолжение предвыборной гонки

Юристы опротестовали несколько решений об исключении из списка кандидатов в президенты, в котором изначально фигурировали 25 человек. Так, в предвыборную гонку возвращены премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба, академик Фатхи Бен Шатван и бывший спикер Всеобщего национального конгресса Нури Абу Сахмейн.

Tripoli Court of Appeal dismisses appeals against former congress speaker Nuri Abu Sahmain and allows him to run for presidential elections pic.twitter.com/Xrpu0BjFFO — The Libya Observer (@Lyobserver) December 1, 2021

Между тем рассмотрение в суде Сабхи апелляции Сейфа аль-Ислама Каддафи затянулось ввиду того, что заседание несколько раз откладывалось. Адвокат сына покойного ливийского лидера направил обращение в Высший судебный совет, ВИК и министерство юстиции ПНЕ с просьбой вмешаться, а также изменить график, связанный с объявлением окончательного списка кандидатов.

На следующий день, 2 декабря, органы правосудия Сабхи удовлетворили ходатайство Сейфа аль-Ислама и вернули его в президентскую гонку.

Связи премьер-министра ПНЕ с террористами

Все чаще стали появляться сообщения о связях баллотировавшегося в президенты премьер-министра ПНЕ Абд аль-Хамида Дабибы с террористической организацией «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ). Активисты социальных сетей обратили внимание на использование в его предвыборной программе ихванистского лозунга.

Позже депутат парламента Саид Амгиб назвал главу правительства «последней картой успеха турецкого проекта» в Ливии и кандидатом от «Братьев-мусульман».

Кроме того, на днях стало известно, что Абд аль-Хамид Дабиба назначил руководителем Службы военной разведки Усаму Джувейли, связанного с ихванистами и обвиняемого в террористической деятельности.

Происшествия

Бойцам сил спецназа 106-й бригады ЛНА удалось ликвидировать террористическую ячейку на юге Ливии. В ходе операции арестован опасный экстремист Али аль-Бакир и еще два человека, имеющие египетское и палестинское гражданство.

Неизвестные боевики напали в Триполи на сотрудника General Electric и угнали принадлежащий компании пикап. Потерпевший, инженер Фавзи Харрус, получил несколько огнестрельных ранений и в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Неизвестные группировки совершили нападение на пять избирательных участков в западных регионах страны, а также похитили сотрудника ВИК в Триполи. Целью боевиков является саботаж предвыборного процесса на местах.

Военный грузовой самолет, принадлежащий ВВС Катара, приземлился к востоку от базы Митига в Триполи. Борт взлетел с базы Аль-Удейд, после чего отключил устройства слежения. Ливийские СМИ не раскрывают характер груза, который он перевозил.

#أخبارليبيا24 | #ليبيا | عسكري | وصول طائرة شحن عسكرية قطرية إلى قاعدة معيتيقة.. ماذا تفعل؟https://t.co/6bxErEJ0Rr — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) December 4, 2021

Кроме того, пользователи социальных сетей зафиксировали момент прибытия военного корабля в триполитанский порт Абу Ситта.

Служба внутренней безопасности арестовала участников атаки на отель Corinthia в Триполи, произошедшей в ночь с 7 на 8 мая 2021 года. Среди задержанных — член организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Мхаммед Абдул Раззак Мхаммед ат-Тавати, который принял в Ливии устроившего штурм тунисского террориста Идриса аль-Амруси.

جهاز الأمن الداخلي يلقي القبض على المتورطين في عملية استهداف فندق كورنثيا في #طرابلس، وهم امحمد عبدالرزاق امحمد التواتي، أحد أعضاء تنظيم داعش، وهو من قام باستلام منفذ العملية إدريس العمروسي بمدينة #الجميل من المدعو عمر بشير عمر عزالدين "تونسي الجنسية". pic.twitter.com/mjs3sHquu0 — وكـالـة وادي دينـــار الإخبـــارية (@wady_dynar) December 3, 2021

Политика

Члены Совместного военного комитета (СВК) «5+5» обсудили с группой международных наблюдателей работу по мониторингу за соблюдением режима прекращения огня. Особое внимание они уделили выполнению обязательств в соответствии с подписанным в октябре 2020 года женевским соглашением.

СВК объявил о том, что в начале декабря Ливию покинут 300 иностранных наемников. Операция по выводу осуществляется Главным командованием ЛНА при взаимодействии с миссией ООН.

Премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба издал решение об учреждении нового государственного органа под названием Информационно-справочный центр и поручил назначить главой Валида аль-Лафи. На его деятельность из бюджета выделено примерно 27 млн ливийских динаров.

Экономика

Заместитель директора Департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Александр Толпаров обсудил с временным поверенным в делах Ливии в России Валидом Эхсуной перспективы возобновления научно-технического и торгово-экономического сотрудничества после 20 лет застоя.

وزارة الطاقة الروسية: #روسيا و #ليبيا بحثتا، خطة استئناف عمل اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي تم تعليقها منذ 20 عامًا. pic.twitter.com/ZSF38cZkMv — وكـالـة وادي دينـــار الإخبـــارية (@wady_dynar) December 3, 2021

Международная конференция под лозунгом «Ливия — инвестиции и возвращение к жизни» состоялась в Триполи. В мероприятии поучаствовали около 300 экспертов и компаний из 25 стран.

Глава Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафа Саналла обсудил с делегацией филиала российской ПАО «Татнефть» во главе с его гендиректором Альбертом Сафиуллиным развитие деятельности организации на территории Ливии. За прошедший период компания объявила об окончании бурения скважины B2 и возобновлении разведки на месторождении Гадамес.

Royal Dutch Shell намерена восстановить свою деятельность в Ливии. В планах предприятия — проведение геологоразведочных работ на новых месторождениях Сирта и Гадамеса, а также реализация проектов в сфере экологически чистых источников энергии.

"شل" تدرس العودة إلى #ليبيا بخطة لتطوير حقول جديدة وبنية تحتية واستثمارات في #النفط و#الغاز وأيضاً مشروع للطاقة الشمسية، وذلك بعد عقد من خروجها من البلاد بسبب الإضطراباتhttps://t.co/HvV1E5hbTD pic.twitter.com/V4ded8BQ4G — SKY HIGH Economic - الاقتصادية (@skyhigh_tr) December 1, 2021

Глава инвестиционных фондов Кувейта Салман Саббар обсудил с министром нефти и газа ПНЕ Мухаммадом Ауном возможность поддержки проектов в различных сферах экономики североафриканского государства.

رئيس صناديق استثمار #الكويت لـ"عون": نرغب في الاستثمار ودعم مختلف المشاريع في #ليبيا. pic.twitter.com/ynhuh0nhnA — وكـالـة وادي دينـــار الإخبـــارية (@wady_dynar) December 1, 2021

Ливия и Турция возобновили паромное сообщение, бездействовавшее на протяжении 40 лет. Из порта Мисурата в провинцию Измир отправился корабль с пассажирами и автотранспортом на борту.

Passenger ferry leaves Libyan port of Misrata for Turkey’s Izmir for first time in 4 decadeshttps://t.co/zV0jrMiCAD — DAILY SABAH (@DailySabah) December 1, 2021

Общество

Управление по оказанию гуманитарной помощи (LIBAID) в координации с Агентством по техническому сотрудничеству и развитию (ACTED) начало выдачу продуктовых карточек более 800 семьям, вынужденно перемещенным из западных регионов страны.

Обрушившиеся на столицу Ливии ливневые дожди привели к затоплению ряда улиц. Власти Триполи призвали автовладельцев соблюдать повышенную безопасность на дорогах, а коммунальные службы усиленно откачивают воду с проезжей части.

صور|| رغم المبالغ المهولة التي صرفتها حكومة الدبيبة والتي فاقت الـ80 مليار، لازلت شوارع #طرابلس و #جنزور تغرق عند هطول الأمطار. pic.twitter.com/BUqk5mIre5 — وكـالـة وادي دينـــار الإخبـــارية (@wady_dynar) December 4, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.