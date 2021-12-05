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Атаки боевиков и предвыборная гонка — что произошло в Ливии с 29 ноября по 5 декабря

Весь мир
Атаки боевиков и предвыборная гонка — что произошло в Ливии с 29 ноября по 5 декабря
Федеральное агентство новостей  /  Федеральное агентство новостей

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги уходящей недели и рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии с 29 ноября по 5 декабря 2021 года.

 

Продолжение предвыборной гонки

Юристы опротестовали несколько решений об исключении из списка кандидатов в президенты, в котором изначально фигурировали 25 человек. Так, в предвыборную гонку возвращены премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба, академик Фатхи Бен Шатван и бывший спикер Всеобщего национального конгресса Нури Абу Сахмейн.

 

 

Между тем рассмотрение в суде Сабхи апелляции Сейфа аль-Ислама Каддафи затянулось ввиду того, что заседание несколько раз откладывалось. Адвокат сына покойного ливийского лидера направил обращение в Высший судебный совет, ВИК и министерство юстиции ПНЕ с просьбой вмешаться, а также изменить график, связанный с объявлением окончательного списка кандидатов.

На следующий день, 2 декабря, органы правосудия Сабхи удовлетворили ходатайство Сейфа аль-Ислама и вернули его в президентскую гонку.

 

Связи премьер-министра ПНЕ с террористами

Все чаще стали появляться сообщения о связях баллотировавшегося в президенты премьер-министра ПНЕ Абд аль-Хамида Дабибы с террористической организацией «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ). Активисты социальных сетей обратили внимание на использование в его предвыборной программе ихванистского лозунга.

Позже депутат парламента Саид Амгиб назвал главу правительства «последней картой успеха турецкого проекта» в Ливии и кандидатом от «Братьев-мусульман».

Кроме того, на днях стало известно, что Абд аль-Хамид Дабиба назначил руководителем Службы военной разведки Усаму Джувейли, связанного с ихванистами и обвиняемого в террористической деятельности.

 

Происшествия

Бойцам сил спецназа 106-й бригады ЛНА удалось ликвидировать террористическую ячейку на юге Ливии. В ходе операции арестован опасный экстремист Али аль-Бакир и еще два человека, имеющие египетское и палестинское гражданство.

Неизвестные боевики напали в Триполи на сотрудника General Electric и угнали принадлежащий компании пикап. Потерпевший, инженер Фавзи Харрус, получил несколько огнестрельных ранений и в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Неизвестные группировки совершили нападение на пять избирательных участков в западных регионах страны, а также похитили сотрудника ВИК в Триполи. Целью боевиков является саботаж предвыборного процесса на местах.

Военный грузовой самолет, принадлежащий ВВС Катара, приземлился к востоку от базы Митига в Триполи. Борт взлетел с базы Аль-Удейд, после чего отключил устройства слежения. Ливийские СМИ не раскрывают характер груза, который он перевозил.

 

 

Кроме того, пользователи социальных сетей зафиксировали момент прибытия военного корабля в триполитанский порт Абу Ситта.

 

 

Служба внутренней безопасности арестовала участников атаки на отель Corinthia в Триполи, произошедшей в ночь с 7 на 8 мая 2021 года. Среди задержанных — член организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Мхаммед Абдул Раззак Мхаммед ат-Тавати, который принял в Ливии устроившего штурм тунисского террориста Идриса аль-Амруси.

 

 

 

Политика

Члены Совместного военного комитета (СВК) «5+5» обсудили с группой международных наблюдателей работу по мониторингу за соблюдением режима прекращения огня. Особое внимание они уделили выполнению обязательств в соответствии с подписанным в октябре 2020 года женевским соглашением.

СВК объявил о том, что в начале декабря Ливию покинут 300 иностранных наемников. Операция по выводу осуществляется Главным командованием ЛНА при взаимодействии с миссией ООН.

 

 

Премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба издал решение об учреждении нового государственного органа под названием Информационно-справочный центр и поручил назначить главой Валида аль-Лафи. На его деятельность из бюджета выделено примерно 27 млн ливийских динаров.

 

Экономика

Заместитель директора Департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Александр Толпаров обсудил с временным поверенным в делах Ливии в России Валидом Эхсуной перспективы возобновления научно-технического и торгово-экономического сотрудничества после 20 лет застоя.

 

 

Международная конференция под лозунгом «Ливия — инвестиции и возвращение к жизни» состоялась в Триполи. В мероприятии поучаствовали около 300 экспертов и компаний из 25 стран.

Глава Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафа Саналла обсудил с делегацией филиала российской ПАО «Татнефть» во главе с его гендиректором Альбертом Сафиуллиным развитие деятельности организации на территории Ливии. За прошедший период компания объявила об окончании бурения скважины B2 и возобновлении разведки на месторождении Гадамес.

Royal Dutch Shell намерена восстановить свою деятельность в Ливии. В планах предприятия — проведение геологоразведочных работ на новых месторождениях Сирта и Гадамеса, а также реализация проектов в сфере экологически чистых источников энергии.

 

 

Глава инвестиционных фондов Кувейта Салман Саббар обсудил с министром нефти и газа ПНЕ Мухаммадом Ауном возможность поддержки проектов в различных сферах экономики североафриканского государства.

 

 

Ливия и Турция возобновили паромное сообщение, бездействовавшее на протяжении 40 лет. Из порта Мисурата в провинцию Измир отправился корабль с пассажирами и автотранспортом на борту.

 

 

 

Общество

Управление по оказанию гуманитарной помощи (LIBAID) в координации с Агентством по техническому сотрудничеству и развитию (ACTED) начало выдачу продуктовых карточек более 800 семьям, вынужденно перемещенным из западных регионов страны.

Обрушившиеся на столицу Ливии ливневые дожди привели к затоплению ряда улиц. Власти Триполи призвали автовладельцев соблюдать повышенную безопасность на дорогах, а коммунальные службы усиленно откачивают воду с проезжей части.

 

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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