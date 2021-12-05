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Скорый поезд из Оренбурга в Петербург начнет курсировать с 13 декабря

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 16:28
Общество
Скорый поезд из Оренбурга в Петербург начнет курсировать с 13 декабря
Невские Новости  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 5 декабря. Прямой скорый поезд начнет курсировать из Оренбурга в Санкт-Петербург с 13 декабря. Маршрут пройдет через города Самара, Пенза, Рузаевка, Рязань, Тверь и другие.

Согласно сообщению РЖД, по данному направлению будет запущен новый одноэтажный состав. Он состоит из СВ, купейных и плацкартных вагонов, которые оборудованы всем необходимым для путешествия. Составы оснащены экологически чистыми туалетными комнатами, кондиционерами, розетками и багажными купе.

«Поезд № 105/106 Оренбург – Санкт-Петербург будет курсировать через день, отправляясь из Оренбурга в 19:20 и прибывая в Санкт-Петербург в 07:19 (через сутки); из Санкт-Петербурга он будет отправляться в 14:30 и прибывать в Оренбург в 06:43 (через сутки)», — сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе губернатора Оренбургской области.

В настоящее время пассажиры, следующие из Оренбурга в Северную столицу, должны делать пересадку в Москве или в Самаре. Кроме того, 3 декабря из Оренбурга в Москву отправился первый регулярный поезд, который состоит из новейших двухэтажных вагонов. Они оборудованы детскими купе, душами и беспроводными зарядками. Кроме того, вагоны стали выше на 20 сантиметров, а их ход стал плавнее благодаря специальной системе.

Как ранее сообщалось, поезд «Лыжная стрела» от РЖД свяжет Ростов-на-Дону и «Розу Хутор». Он будет ходить на протяжении 10 дней, с 29 декабря по 9 января.

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