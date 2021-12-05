Глава «Уфы» объяснил свои слова в адрес нападающего «Спартака» Соболева

Уфа, 5 декабря. Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов пояснил свои высказывания в адрес нападающего московского «Спартака» Александра Соболева.

Функционер назвал «Спартак» великим клубом, который заслуживает к себе уважения со стороны собственных футболистов. По его словам, иногда игроки относятся к этому клубу не так, как следует. Мурзагулов особо подчеркнул, что своими высказываниями не хотел никого задеть.

«У меня не было цели кого-то обидеть. Переживаю за «Спартак» в еврокубках. В РПЛ пусть «Спартак» только побеждает, кроме двух матчей с «Уфой». Это мое личное мнение, позицией клуба оно не является», — передает слова руководителя уфимского клуба «РБ Спорт».

Ранее Мурзагулов обвинил форварда в эпизоде с пенальти в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой». В следующем туре Соболев досрочно покинул поле из-за прямой красной карточки в игре с грозненским «Ахматом». Глава «Уфы» на своих страницах в социальных сетях назвал Соболева «оскароносцем».

«Отдыхай, оскароносец», — написал он.

После 17 туров красно-белые идут на девятом месте в турнирной таблице чемпионата страны, уфимцы — на 13-й строчке.