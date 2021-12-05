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Ошейники для собак могут помогать мошенникам в сборе личной информации о владельцах

Технологии
Ошейники для собак могут помогать мошенникам в сборе личной информации о владельцах
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 5 декабря. Трекеры для отслеживания местонахождения животных, подключенные к гаджетам, в которых содержатся личные данные владельцев питомцев, могут представлять опасность. С их помощью конфиденциальные данные становятся легкой добычей для преступников.

GPS-трекеры активно используются владельцами собак для постоянного контроля за питомцами. Прибор выглядит как ошейник с датчиком, который дает возможность узнать местонахождение домашнего животного, отслеживать его физиологические характеристики. Через ошейники для собак злоумышленники могут получить данные, при помощи которых станут угрожать владельцам, пишет Naked Science.

«Самое опасное, что у мошенников есть возможность подключиться к телефону владельца собаки через такой трекер. Атаку на практике мы пока не проводили, но теоретически все предпосылки для этого есть», – отметила доцент кафедры информационной безопасности СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Алла Левина.

Доцент кафедры автоматики и процессов управления Дмитрий Каплун отметил, что большинство производителей подобных ошейников не уделяют должного внимания вопросу кибератак. Эксперты планируют дать рекомендации разработчикам трекеров, а также выявить слабые места таких устройств и поделиться результатами с пользователями, передает «Север-Пресс».

Злоумышленники орудуют при помощи разных способов. Так, недавно «Сбер» сообщил о новом виде мошенничества с изъятием квартир — преступники заставляют своих жертв не только брать кредиты, но и закладывать недвижимость.

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мошенники собаки кибербезопасность
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